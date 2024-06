Le ultime vincite record nei casinò online

Spesso i giochi più divertenti si caratterizzano per esiti affidati al caso o alla fortuna che dir si voglia. La fortuna era talmente importante per i Romani da assumere lo status di divinità, declinata nella Fortuna Primigenia legata alle sorti dello Stato, la Fortuna Virile e la Fortuna Muliebre. Con l’avvento di Internet tutti i giochi normalmente praticati in presenza vengono replicati sulla Rete come nel caso del casinò live . I giochi online, infatti, hanno attirato molti utenti grazie alla comodità di giocare da casa in qualsiasi momento della giornata. È sufficiente dotarsi di un dispositivo digitale e di una connessione a Internet per divertirsi ovunque ci si trovi.

Molti portali permettono di giocare in modalità demo, ossia di fare pratica senza investire denaro. Ovviamente gareggiare postula la possibilità di vincere o perdere, tuttavia a guardare le statistiche i premi in denaro ottenuti sono tutt’altro che disprezzabili. È il caso, ad esempio, di un fortunato giocatore di Latina che a ridosso del Natale ha beneficiato di una vera e propria strenna natalizia vincendo 50.000 euro a fronte di una puntata di soli 2 euro.

Un’altra vittoria rilevante è stata quella realizzata durante il fine settimana dello scorso Carnevale dove un fortunato utente ha realizzato una vincita da 150.000 euro giocando alle slot machine online. Presso lo stesso casinò virtuale, a gennaio 2024, era stata realizzata una vincita da 50.000 euro mentre un altro fortunato vincitore intascava la bellezza di 40.000 euro giocando al Game Show Crazy Time.

L’opportunità di giocare online è spesso supportata dai bonus di benvenuto. Solitamente riservati ai nuovi utenti i bonus permettono di giocare e anche di vincere senza utilizzare, almeno inizialmente, denaro proprio. Attualmente è ancora relativamente facile imbattersi in portali che offrono bonus di benvenuto, ma fino a non molto tempo fa la disponibilità di questi incentivi era così estesa da consentire a giocatori particolarmente scaltri ed attenti di giocare esclusivamente usando i bonus e senza mettere mano al portafoglio.

Non mancano, tuttavia, gli estimatori dei casinò fisici dove la giacca è ancora un obbligo e l’atmosfera del luogo è tale da non poter essere replicata in tutta la sua attrattiva neppure dal più sofisticato dei casinò online.