Bimbo ucciso a Casal Palocco, niente carcere e condanna a 4 anni per Matteo Di Pietro: ‘Pena lieve’

Un patteggiamento a 4 anni e 4 mesi per omicidio stradale aggravato che non lo porterà in carcere. Si chiude così il processo di primo grado per Matteo Di Pietro, il 20enne, legato al collettivo youtuber dei Theborderline, che il 14 giugno scorso era alla guida del suv Lamborghini, preso a noleggio, che travolse una Smart a Casal Palocco uccidendo un bimbo di cinque anni che era a bordo assieme alla madre e alla sorellina, rimaste ferite. Il 20enne ha atteso la sentenza tra le lacrime.

Sull’entità della pena è intervenuto anche il ministro Matteo Salvini, che sui social commenta: “4 anni per avere ucciso un bimbo di 5 anni? Una riforma della giustizia è quanto mai necessaria”. Anche per all’Associazione vittime incidenti stradali (Avisl) siamo in presenza di una “pena irrisoria”.

Di Pietro non andrà in carcere perché ha già scontato una parte della pena e quel che rimane da scontare è inferiore ai 4 anni, termine che la legge indica come massimo per la concessione dei domiciliari. La condanna a 4 anni e 4 mesi è stata inflitta dal Gup per omicidio stradale aggravato, una fattispecie di reato non ostativo (che consente cioè di accedere ai benefici penitenziari) che prevede la possibilità di ricorrere al patteggiamento, previo accordo con la Procura.

“Una condanna così lieve per chi ha ucciso un bimbo di 5 anni non solo è vergognosa, ma è altamente pericolosa e avrà un impatto estremamente diseducativo sui più giovani”. Lo afferma il Codacons, commentando il patteggiamento a 4 anni per omicidio stradale per Matteo di Pietro.

“Il messaggio che passa con questa condanna è che chiunque può mettersi alla guida e uccidere un bambino senza rischiare il carcere e cavandosela con una pena irrisoria. Siamo estremamente preoccupati perché questa vicenda avrà un impatto altamente diseducativo sui più giovani e istigherà a commettere reati alla guida e a mettere a rischio la vita altrui” – ha affermato il presidente Carlo Rienzi.