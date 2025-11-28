Notizie Audaci

Com'è bello fare amicizia da Trieste in giù: le migliori città italiane per socializzare

Pubblicato: 28 Nov, 2025 - ore: 18:24
Trieste guida la classifica delle città con maggiore offerta ricreativa e culturale

Sette italiani su dieci vogliono vivere una socialità più autentica, fatta di incontri reali, convivialità e momenti condivisi: lo dimostrano le nuove tendenze emerse dopo la pandemia di Covid-19, che ha cambiato, ma non spezzato, il modo in cui le persone costruiscono relazioni.

Secondo un’indagine condotta su oltre 40mila giovani tra i 13 e i 40 anni, l’80% non ha visto peggiorare i propri rapporti sociali dopo l’emergenza sanitaria. Anzi, molti hanno rafforzato le proprie amicizie. Oggi, socializzare non è solo una necessità, ma una priorità, come dimostra il 64% degli italiani che dichiara di sentirsi più sereno dopo un incontro con amici, o il 58% che parla di un miglioramento dell’umore. Aperitivi, pranzi, serate in compagnia, ma anche eventi culturali e musicali: il bisogno di connessione autentica si esprime attraverso esperienze condivise.

Millennial e Gen Z preferiscono i viaggi di gruppo

Tra i trend più forti in Italia spiccano i viaggi di gruppo, particolarmente amati da Millennial e Gen Z, e i concerti, che nel 2023 hanno attirato oltre 28 milioni di spettatori (+70,1% rispetto al 2019), generando ricavi per 894 milioni di euro. In forte ascesa anche il karaoke, parte di un mercato globale da 10 miliardi di dollari, e la stand-up comedy, con un +126% di ricerche online dal 2021. Le edicole, infine, si stanno trasformando in nuovi hub di socialità, ospitando pop-up e temporary store che stimolano l’incontro tra persone.

Ma quali sono le città italiane più adatte a socializzare? Come riportato dall’infografica “Socializzare in Italia: trend e città più calorose” a cura di Pulze, al primo posto per offerta ricreativa e culturale si conferma Trieste, seguita da Rimini e Firenze. Sorprendono in positivo Genova (quarta, +9 posizioni rispetto al 2023), Verona (sesta, +12) e Cagliari (decima, +11), che guadagnano rapidamente terreno.

Il Sud si conferma la zona più calorosa d’Italia, grazie a Palermo e Napoli

Milano (ottava) perde invece 6 posizioni, scivolando fuori dal podio. Anche Roma (11esima) e Bologna (13esima)arretrano, mentre Torino (21esima), Napoli (68esima) e Palermo (69esima) restano lontane dalla top 10.

Sul piano affettivo, però, è il Sud a dominare: Palermo guida la classifica delle città più “calorose”, seguita da Napoli, dove il contatto fisico e il linguaggio affettuoso sono ancora tratti distintivi della vita quotidiana. Venezia, al terzo posto, si conferma città dell’amore non solo per i turisti.

In un’Italia sempre più attenta alla qualità dei rapporti umani, la socialità torna protagonista, tra nuove modalità di incontro e città che si trasformano in veri e propri laboratori di relazioni.

