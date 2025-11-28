Roberta Bruzzone, l’assenza a Ore 14 sera alimenta la discussione social: ecco perché

Roberta Bruzzone

La criminologa è tra gli ospiti fissi del programma condotto da Milo Infante

Fin dalla prima puntata Roberta Bruzzone è presenza fissa di Ore 14 sera, il talk di approfondimento sui casi di cronaca condotto da Milo Infante su Rai 2. E la Stories condivisa poche ore prima dell’appuntamento del 27 novembre aveva lasciato intendere che sarebbe stata in studio o in collegamento.

La Stories condivisa da Roberta Bruzzone su Ore 14 sera

Il confronto sul caso Garlasco e il post di Rita Cavallaro

Nel pomeriggio la giornalista Rita Cavallaro ha pubblicato un post su Facebook che ha alimentato interrogativi e congetture sui social:

“È giallo sulla partecipazione di Roberta Bruzzone al serale del programma di Milo Infante, che andrà in onda dalle 21.20 su Rai2. Io comunque ci sono e vi aspetto.” In precedenza la criminologa era stata protagonista di una discussione particolarmente animata sul caso Garlasco nel corso del consueto appuntamento quotidiano di Ore 14, confronto che aveva coinvolto anche Milo Infante.

Alla fine, Roberta Bruzzone non è comparsa in studio e nel corso della puntata di Ore 14 sera non è stato fatto alcun riferimento al suo forfait. L’assenza potrebbe essere legata a un impegno improvviso, ma sui social molti hanno collegato l’episodio alla tensione del pomeriggio. A incuriosire ulteriormente è stato anche il mancato “lancio” da parte di Milo Infante del programma Nella mente di Narciso, condotto proprio da Roberta Bruzzone e trasmesso subito dopo Ore 14 sera, un lancio che nelle scorse settimane era sempre stato effettuato.