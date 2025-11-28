Notizie Audaci

Roberta Bruzzone, l’assenza a Ore 14 sera alimenta la discussione social: ecco perché

Pubblicato: 28 Nov, 2025 - ore: 06:17
La criminologa è tra gli ospiti fissi del programma condotto da Milo Infante

Fin dalla prima puntata Roberta Bruzzone è presenza fissa di Ore 14 sera, il talk di approfondimento sui casi di cronaca condotto da Milo Infante su Rai 2. E la Stories condivisa poche ore prima dell’appuntamento del 27 novembre aveva lasciato intendere che sarebbe stata in studio o in collegamento.

Il confronto sul caso Garlasco e il post di Rita Cavallaro

Nel pomeriggio la giornalista Rita Cavallaro ha pubblicato un post su Facebook che ha alimentato interrogativi e congetture sui social:

“È giallo sulla partecipazione di Roberta Bruzzone al serale del programma di Milo Infante, che andrà in onda dalle 21.20 su Rai2. Io comunque ci sono e vi aspetto.” In precedenza la criminologa era stata protagonista di una discussione particolarmente animata sul caso Garlasco nel corso del consueto appuntamento quotidiano di Ore 14, confronto che aveva coinvolto anche Milo Infante.

Alla fine, Roberta Bruzzone non è comparsa in studio e nel corso della puntata di Ore 14 sera non è stato fatto alcun riferimento al suo forfait. L’assenza potrebbe essere legata a un impegno improvviso, ma sui social molti hanno collegato l’episodio alla tensione del pomeriggio. A incuriosire ulteriormente è stato anche il mancato “lancio” da parte di Milo Infante del programma Nella mente di Narciso, condotto proprio da Roberta Bruzzone e trasmesso subito dopo Ore 14 sera, un lancio che nelle scorse settimane era sempre stato effettuato.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

