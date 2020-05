Campania, De Luca verso la linea soft sulle mascherine dal 25 maggio

Nelle prossime ore sarà pubblicata l’ordinanza relativa alle riaperture in Campania da lunedì 18 maggio 2020 sulla falsa riga di quanto stabilito nel corso della conferenza Governo-Regioni.

Le mascherine dovrebbero restare obbligatorie nei luoghi chiusi

Dopo il pugno di ferro dei giorni scorsi Vincenzo De Luca sarebbe intenzionato a seguire una linea più soft per quanto concerne l’uso delle mascherine che sarà obbligatorio solo quando non si potrà mantenere il metro di distanza come anticipato da Il Mattino nell’edizione del 17 maggio.

In buona sostanza da lunedì 25 maggio non dovrebbe essere obbligatorio indossare la mascherina all’aperto se sarà garantito il distanziamento sociale.

Campania, attesa per le nuove disposizioni di De Luca

In caso contrario, vedi strade particolarmente strette o situazioni particolari, bisognerà indossarla e, comunque, averla sempre con sé. Tra l’altro sarà obbligatorio indossare la mascherina in uffici, attività commerciali ed in generale nei luoghi chiusi.