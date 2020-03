Nuovi orari supermercati da domenica 22 marzo per l’emergenza coronavirus

Supermercati aperti e negozi di genere alimentari chiusi nel fine settimana per l’emergenza coronavirus? Il Governo ha precisato in queste ore che non ci saranno limitazioni nei giorni festivi ma alcune catene di supermercati così come alcuni esercenti hanno deciso di adottare un orario ridotto.

Il Governo assicura negozi di generi alimentari aperti il week end, Regioni divise

Inoltre sulla questione sono divise le Regioni con i governatori che stanno assumendo decisioni diverse rispetto all’indirizzo generale. La richiesta di variazioni e restrizioni sugli orari di apertura è stata richiesta da alcune sigle sindacali che hanno evidenziato i rischi per i dipendenti di queste attività.

Alcune catene di supermercati hanno ridotto l’orario di apertura

Diverse aziende hanno accolto le richieste dei sindacati e stabilito autonomamente restrizioni agli orari di apertura. Come sottolinetato da Il Post numerose grandi catene di supermercati hanno già deciso di chiudere in anticipo, alle 19 o alle 20, e hanno adottato orari limitati nei fine settimana. Alcune regioni hanno preceduto il governo e hanno già approvato restrizioni agli orari di apertura.

Parziale apertura nel Lazio, il Veneto pronto a chiudere la domenica

Il Lazio, per esempio, ha stabilito che i supermercati dovranno adottare l’orario 8.30-19 dal lunedì al sabato e l’orario 8.30-15 la domenica. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha detto che adotterà un’ordinanza locale se il governo non approverà rapidamente una restrizione nazionale. Contraria la Lombardia.

L’appello social a non chiudere per evitare lunghe code e corse all’accaparramento

Ma c’è anche chi ha lanciato una petizione avverso la chiusura dei supermercati rimarcando che una misura simile potrebbe essere controproducente con la corsa all’accaparramento e di file enormi davanti ai supermarket e persone a contatto tra di loro senza poter rispettare la distanza di sicurezza di un metro. Su Twitter l’hashtag ha scalato la topic trend ed in molti hanno manifestato il proprio dissenso sulla chiusura dei supermercati. A tale appello si è unito anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Di seguito gli orari di apertura di alcune catene di Supermercati.