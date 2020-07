Terremoto Udine 13 luglio, scossa di magnitudo 3.7 con epicentro a Forni di Sotto: paura nell’Alto Friuli

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata nel primo pomeriggio in provincia di Udine. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 7 chilometri da Forni di Sotto, Alto Friuli, ad una profondità di nove chilometri. L’evento sismico è stato avvertito da numerosi residenti (fino a Sappada) ed in particolare nei comuni di Belluno e Tolmezzo oltre che nel capoluogo di provincia, Udine.

Il sisma è stato avvertito anche a Belluno e Tolmezzo

La Protezione civile si è già attivata per monitorare la zona e verificare eventuali problematiche di staticità per gli edifici. In ogni caso dai Vigili del Fuoco di Pordenone hanno riferito che non si segnalano danni a persone e cose.

Terremoto Udine, il sindaco di Tramonti di Sopra: ‘Non ci sono danni evidenti’

“Non ci sono danni evidenti anche se l’evento è stato piuttosto significativo e anche prolungato” – ha dichiarato Giacomo Urban, sindaco di Tramonti di Sopra. Da rilevare che sono state registrate anche altre due scosse di assestamente di magnitudo inferiore a due a sette chilometri da Forni di Sotto.