Sicurezza, sostenibilità e futuro: ACI Salerno emoziona i giovani al Giffoni Film Festival

Apprezzamenti per l'intervento dell'Aci Salerno al Giffoni Film Festival

Un’edizione speciale tra educazione e futuro

L’Automobile Club Salerno ha illuminato la 55ª edizione del Giffoni Film Festival con la forza di un messaggio chiaro e coinvolgente: la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile sono valori da insegnare fin da bambini. La partecipazione dell’Ente non è stata solo formale, ma viva, esperienziale, ricca di contenuti. ACI Salerno ha portato tra i giovani giffoners attività pratiche, messaggi etici e uno sguardo concreto verso il futuro.

“Karting in Piazza”: imparare giocando

Il progetto “Karting in Piazza” ha rappresentato il cuore pulsante della presenza ACI a Giffoni. Centinaia di bambini hanno potuto toccare con mano – o meglio, con le ruote – il valore dell’educazione stradale. Un’esperienza immersiva in cui gioco e responsabilità si incontrano.

“Essere al Giffoni significa parlare ai cittadini del domani – ha dichiarato Giovanni Caturano, Direttore ACI Salerno – promuovendo non solo sicurezza ma anche rispetto per l’ambiente e cultura della mobilità. I giovani devono sapere che la strada è uno spazio condiviso, da vivere con intelligenza e rispetto”.

Verso i 100 anni di storia: l’identità che evolve

Il 2026 sarà un anno storico per ACI Salerno, che festeggerà il centenario dalla fondazione. “Sarà un’occasione non solo per ricordare, ma per progettare – ha detto il Presidente Vincenzo Demasi –. Vogliamo coinvolgere istituzioni, scuole e cittadini in un grande programma di eventi che celebrerà il passato ma parlerà soprattutto al futuro. L’ACI continuerà a essere presidio di sicurezza, innovazione e sostenibilità per tutto il territorio”.

Una sinergia nazionale per crescere insieme

La presenza al Giffoni Film Festival si è svolta in un quadro di collaborazione con l’ACI nazionale e il Commissario Straordinario Generale Tullio Del Sette, che ha partecipato alle giornate del 22 e 23 luglio. Insieme ad Alessandra Zinno, Direttore Centrale ACI per Educazione Stradale, Mobilità e Turismo, il Generale ha visitato gli spazi ACI e preso parte a momenti simbolici e di confronto.

Tra questi, la messa a dimora di due esemplari del “Cipresso di San Francesco”, simbolo di rinascita e rispetto ambientale, offerti dai Carabinieri Forestali grazie all’accordo sottoscritto con il Comando Generale dell’Arma.

Giovani, motori e alberi: l’alleanza etica

Il dibattito “Impact“, ispirato al tema del Festival “Diventare umani”, ha riunito ospiti d’eccezione come Giancarlo Minardi, fondatore del Team Minardi di F1, e Ginevra Panzeri, giovane promessa di ACI Team Italia. Un confronto aperto su come il mondo dei motori possa dialogare con l’ambiente, diventando leva di cambiamento, innovazione e consapevolezza.

“Incontrare bambini consapevoli e appassionati ci dà speranza – ha sottolineato il Generale Del Sette –. Il nostro impegno con Giffoni continuerà: i giovani devono sapere che sicurezza e ambiente non sono parole astratte, ma scelte concrete. Appuntamento a settembre al Gran Premio di Monza per l’iniziativa ‘Ogni pilota un albero’, per sottolineare che sport e sostenibilità possono andare a braccetto”.

Istituzioni presenti e comunità coinvolta

All’iniziativa hanno partecipato anche numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e dell’Arma dei Carabinieri: il Col. Filippo Melchiorre, Comandante provinciale; la Ten. Col. Marilena Scudieri, Comandante del Reparto Biodiversità di Caserta; e Fabio Toro, Vicesindaco di Giffoni Valle Piana.

Il Giffoni Film Festival si conferma così non solo vetrina cinematografica internazionale, ma culla di educazione civica, ambientale e sociale, capace di unire giovani, istituzioni e realtà territoriali in un dialogo costruttivo sul futuro.

Dalla pista dei kart al futuro della mobilità: ACI Salerno ha portato a Giffoni un messaggio che parla alle nuove generazioni con la lingua della responsabilità, della passione e della speranza.