Alexa Martin a I Sogni costruiti: ‘La mia carriera, la famiglia e il sogno di recitare in Italia’

L'attrice messicana Alexa Martin

Chi è Alexa Martin e cosa ha raccontato in TV?

Ospite della penultima puntata di lunedì 21 luglio, l’attrice messicana Alexa Martin è stata protagonista di una lunga intervista nel programma I Sogni costruiti condotto da Victor. Classe 1992, volto noto delle telenovelas internazionali, Alexa ha parlato della sua carriera, dei suoi figli e dell’amore per l’Italia. “Il mio sogno più grande? Diventare mamma”, ha detto l’attrice, sposata con Erick Chapa, anche lui attore.

Cosa ha raccontato sulle sue esperienze in TV?

Famosa per i ruoli in “Sed de Venganza” e “Tres Milagros”, ha sottolineato quanto sia importante affrontare temi difficili come violenza e discriminazione in serie TV popolari. “La TV deve far riflettere”, ha affermato. Alexa ha anche ricordato con affetto le riprese con il collega Danilo Carrera e ha espresso il desiderio di interpretare un ruolo da “cattiva” per esplorare lati nuovi della recitazione.

Che rapporto ha con la famiglia e l’Italia?

Nonostante la carriera impegnativa, Alexa ha raccontato di riuscire a conciliare lavoro e famiglia grazie alla complicità con il marito. La figlia minore ha già mostrato interesse per il mondo della recitazione. L’attrice ha concluso l’intervista con l’augurio di poter lavorare in una produzione italiana e incontrare i fan del nostro Paese. La rubrica tornai lunedì alle 20:00 su Mediterranea tv visibile in streaming e sul canale 89 VideoM Italia del digitale terrestre. La rubrica dei sogni è ideata e curata da Vito Maria Camposeo.