Travolta durante il temporale: tragedia ad Acquaviva Picena, muore una 16enne in vacanza col papà

Il tragico incidente in contrada Fontepezzana

Una vacanza marchigiana finita in tragedia

Una ragazza giovanissima, di origini tedesche e appena 16enne, è morta in un drammatico incidente stradale ad Acquaviva Picena, in provincia di Ascoli Piceno, mentre si trovava in vacanza insieme al padre. Il destino ha voluto che, alle 11:30 di lunedì 28 luglio, proprio lungo la panoramica di contrada Fontepezzana che collega San Benedetto del Tronto ad Acquaviva, si consumasse una tragedia irreparabile.

Il temporale e la perdita di controllo

La ragazza era in sella a uno scooter quando, affrontando una semicurva durante un violento temporale estivo, ha perso aderenza sull’asfalto bagnato. In pochi istanti ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra e impattando violentemente contro un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

L’impatto e l’arrivo dei soccorsi

Lo schianto è stato immediatamente segnalato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti in pochissimi minuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i Carabinieri. Ma la situazione si è subito presentata disperata. La ragazza, sbalzata sotto l’auto, è rimasta incastrata sotto il veicolo. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare i cuscini pneumatici per sollevare l’auto, estraendo il corpo ormai in fin di vita e consegnandolo ai sanitari, che ne hanno constatato il decesso sul posto.

Una tragedia sotto gli occhi del padre

Secondo le prime informazioni, la ragazza era in vacanza da alcuni giorni insieme al padre ad Acquaviva Picena, un borgo molto frequentato in estate da turisti stranieri in cerca di tranquillità e natura. Quel tratto di strada, amato da ciclisti e scooteristi per il suo panorama, è diventato il teatro di una fine prematura e straziante.

Non sono ancora state rese note le generalità della vittima, ma si tratta con certezza di una minorenne di origine tedesca, che probabilmente si stava spostando per brevi tragitti tra le colline marchigiane.

Le indagini: pioggia battente e asfalto viscido

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ma le condizioni meteorologiche risultano determinanti. In quelle ore, sulla zona, si stava abbattendo un forte temporale, con raffiche di vento e pioggia intensa che avrebbero reso il manto stradale particolarmente insidioso. Non si esclude che anche la scarsa visibilità abbia avuto un ruolo cruciale.

La testimonianza del conducente dell’auto, un residente del posto, sarà ascoltata nelle prossime ore. Da una prima ricostruzione, il guidatore non avrebbe potuto evitare l’impatto.

Comunità sotto shock e cordoglio in paese

La notizia ha fatto immediatamente il giro del piccolo comune di Acquaviva, dove la famiglia soggiornava in una struttura agrituristica. La comunità si è detta sconvolta per la tragedia e numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati anche dalle autorità locali.

La strada di Fontepezzana è stata chiusa per ore per permettere i rilievi del caso. Non si conoscono ancora le decisioni della famiglia della ragazza, né dove sarà organizzato il funerale.

Ma resta un senso di impotenza e dolore per una vita giovanissima spezzata troppo presto, in un momento che doveva essere di leggerezza e scoperta.

Una curva, la pioggia e il destino: così una vacanza nelle Marche si è trasformata in un incubo.