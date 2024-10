Al TTG di Rimini presentato il Premio Charlot, annunciati i 7 talenti in gara al Teatro Delle Arti

Durante la conferenza stampa intitolata “Salerno Vietri: Un Volo tra le Bellezze”, tenutasi, al TTG di Rimini, è stata presentata la 36ª edizione del Premio Charlot, uno degli eventi più attesi nel panorama artistico e culturale italiano. Il Premio, che rende omaggio alla figura immortale di Charlie Chaplin, continua a essere un punto di riferimento per il mondo dello spettacolo, e la sua edizione 2024 si prospetta ancora più speciale grazie ad un ricco programma e ad ospiti di altissimo livello.

Quattro biglietti in seconda fila del Premio Charlot per i turisti in vacanza a Salerno

La conferenza stampa ha rappresentato non solo un momento di presentazione del prestigioso evento, ma anche un’occasione per sottolineare il legame tra cultura, turismo e bellezze naturali. Uno dei momenti più attesi della conferenza stampa è stato l’annuncio della messa a disposizione di quattro biglietti esclusivi in seconda fila per le quattro serate del Premio Charlot. I biglietti saranno riservati a quattro persone che alloggeranno in una o più strutture alberghiere di Salerno e che ne faranno richiesta entro tre giorni prima dell’inizio dell’evento, presentando la ricevuta di soggiorno presso la struttura alberghiera.

La presentazione della 36ª edizione del Premio Charlot al TTG di Rimini ha rappresentato un momento di celebrazione della cultura italiana, del talento artistico e della scoperta di giovani talentuosi comici. Sul finale sono stati poi annunciati i sette giovani cabarettisti che il prossimo 24 ottobre, sul palco del Teatro Delle Arti si sfideranno e conquistare il Premio Charlot giovani.

I finalisti del Premio Charlot giovani

Si tratta di Nicholas Teramo di Milano, Ginevra Fenyes di Firenze, Elena Staropoli di Milano, Casa Abis di Roma, Adriano Sacchettini di Napoli, Alessio D’Andrea di Napoli e Andrea Corallo di Roma. Prima dell’inizio della serata, a partire dalle ore 16:30 e fino alle 18.30, sempre al Teatro Delle Arti, si terrà la terza edizione del laboratorio comico “Percezioni comiche” a cura dell’autore televisivo e teatrale Alessio Tagliento. Per partecipare al workshop, ci si può prenotare tramite il botteghino del Teatro Delle Arti.