Balli con Anet, il 26 maggio Cecilia Gayle all’Art Club Disco di Desenzano

La serata si chiama “Balli con Anet” e si terrà nella notte di venerdì 26 maggio. La regina dei balli di gruppo Cecilia Gayle e la drag queen Lady Anet Windsor insieme sul palco dell’Art Club Disco di Desenzano del Garda, la rinomata discoteca di Madame Sisì, anima del locale.

A Desenzano del Garda si balla con Cecilia Gayle e Lady Anet Windsor

Un appuntamento, questo dei balli di gruppo, che ultimamente sta diventando una divertente e spumeggiante consuetudine mensile di casa Art, durante la quale le drag, capitanate appunto da Lady Anet, trascinano il festoso popolo della movida desenzanese in ritmati e scatenati balli sulle note delle più famose musiche di gruppo.

Guest star del prossimo appuntamento, quindi, l’energica cantante Cecilia Gayle, che riproporrà in live tutti i suoi maggiori successi e cavalli di battaglia: dall’immancabile El Pam Pam a El Tipitipitero, da El Tikitaka a La Pipera fino a Jinga Jinga e Yo quiero. Non solo. Probabile potrebbe anche essere un omaggio canoro a Raffaella Carrà, indimenticabile soubrette italiana di cui la Gayle ha riproposto le cover dei suoi brani più celebri in un album uscito nel 2008.

Cecilia Gayle e Lady Anet Windsor

Dal tormentone El Pam Pam a El Tipitipitero: la carriera super della regina dei balli di gruppo

Originaria del Costa Rica, la fama di Cecilia Gayle è esplosa negli anni ’90 a seguito della pubblicazione del suo primo singolo, El Pam Pam, diventato subito un tormentone. Brano dopo brano, successo dopo successo, le sue canzoni dal sound latino, energico e brioso, sono diventate protagoniste indiscusse di numerose estati del Belpaese, accompagnandoci nelle calde giornate di sole e riempiendo spiagge, villaggi turistici e piste da ballo in ogni dove.