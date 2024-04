Salerno, incontri con gli studenti sulla sicurezza stradale: ‘Non fare lo sbronzo, la vita ti aspetta’

Ha preso il via lo scorso 15 aprile il progetto ideato ed organizzato dal Comune di Salerno “Non fare lo sbronzo, la vita ti aspetta”, iniziativa pensata e voluta per responsabilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sul tema della sicurezza stradale, sui rischi dell’eccesso di velocità, dell’uso del cellulare alla guida e sull’abuso di alcol e uso di sostanze stupefacenti.

Sicurezza stradale, il Comune di Salerno ha lanciato un progetto con incontri con gli studenti delle scuole secondarie

Forte riscontro hanno avuto, in questa prima settimana di incontri negli istituti, gli interventi della Polizia Municipale di Salerno, dell’Aci Automobile Club Salerno, dell’Asl Salerno, della Protezione Civile, del Dipartimento Uoc emergenza-Cot 118 e della Croce Rossa Salerno. Oltre ai dialoghi formativi con gli studenti e alla visione di toccanti contenuti multimediali sui sinistri stradali, le attività sono risultate molto coinvolgenti per i giovanissimi grazie alla simulazione dell’alcol test, all’uso del visore per riprodurre la guida in stato di ebrezza e alle prove di primo soccorso.

Lunedì 22 aprile l’intervento del sindaco Napoli all’Istituto Focaccia

Dopo le prime cinque giornate al ProfAgri, al Liceo Artistico Sabatini-Menna, all’Istituto Trani, all’Istituto Santa Caterina-Amendola ed ancora al Liceo Artistico Sabatini-Menna il tour sulla sicurezza stradale nelle scuole riprenderà lunedì 22 aprile, alle ore 10.00, all’Istituto Focaccia con la presenza, del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Saranno presenti inoltre gli assessori Claudio Tringali e Gaetana Falcone, il presidente del Aci Automobile Club Salerno Vincenzo De Masi, il comandante della Polizia Municipale Rosario Battipaglia, le consigliere comunali Antonia Willburger, Tea Luigia Siano, Alessandra Francese e Vittoria Cosentino.