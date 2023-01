Michela Morellato si esibirà a Desenzano con le drag queen di Madame Sisì

Una performance tutta particolare, frizzante e divertente per lo show che si terrà nella notte di venerdì 20 gennaio all’Art Club di Desenzano del Garda. Uno show ispirato al video musicale di Mamma mia, uno dei brani capolavoro degli Abba, gruppo pop-rock svedese divenuto icona per milioni di persone soprattutto negli anni ’70 e ’80.

Il popolo della notte di Madame Sisì, titolare e direttrice artistica della discoteca benacense, potrà così assistere allo spettacolo messo in scena da due delle sue storiche drag e, forse, anche da Madame Sisì stessa, chissà in quale veste. A loro, sul palco, si aggiungerà anche un’ospite d’eccezione e ideatrice di questa particolare esibizione: la showgirl Michela Morellato. “Mi è venuta voglia di iniziare l’anno così, facendo un simpatico “spettacolino” con le drag queen dell’Art di Desenzano del Garda” – ha affermato in una recente intervista rilasciata al magazine Mow Mag.

“Sarò ospite di Madame Sisì e l’idea di provocare un po’ l’opinione pubblica mi è subito piaciuta. Sono andata a vedere gli spettacoli di queste drag queen e sono proprio brave ed eleganti. Per loro sarò un drag king, anche se io preferivo essere una drag queen munita di vagina. Che vuoi che ti dica? È un mondo al contrario! Non ci resta che aspettare venerdì notte per assistere a questa curiosa trasformazione ed esibizione sicuramente divertente e originale”.

Insomma, divertimento, musica e provocazione con un ritorno al 1975, anno di uscita del famoso brano, pantaloni a zampa d’elefante, zeppe e capelli cotonati. Sulle note di Mamma mia, e con la partecipazione di una drag-non-drag, la serata prenderà un gusto diverso ma in pieno stile Madame Sisì.