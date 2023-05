Incendio Isola della Scala, muore Amedeo Viani: gestiva bar con il fratello

La chiamata al centralino dei Vigili del Fuoco è arrivata intorno alle 4.45 di mercoledì 24 maggio per un intervento in un appartamento di via Gracco Spaziani a Isola della Scala, in provincia di Verona.

Il 70enne Amedeo Viani aveva problemi di mobilità e non è riuscito a mettersi in salvo

Nel rogo è deceduto Amedeo Viani, 70enne; il fratello, Paolo, di tre anni più giovane, è rimasto intossicato ed è ricoverato all’ospedale di Villafranca di Verona, ma non è in pericolo di vita. I due fratelli erano molto conosciuti perché gestivano il bar Centrale, che si trova al piano terra dello stabile dove vivevano, ma che non è stato toccato dall’incendio.

L’albergo di famiglia, invece, aveva chiuso i battenti ancora prima della pandemia. La vittima aveva da tempo problemi di mobilità; per questo l’anziano potrebbe non essere riuscito a mettersi in salvo. Le fiamme nell’appartamento di Isola della Scala sono state domate dai Vigili del Fuoco, intervenuti con i Carabinieri di Bovolone (Verona) che hanno effettuato i rilievi e indagando sull’accaduto. Anche i locali del bar sono stati posti sotto sequestro.