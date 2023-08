Aspettando Ferragosto a Paestum con Peppe Sannino all’hotel Cristallo

Vigilia di Ferragosto, vigilia della festa dell’Assunta, in località Laura di Paestum. Una delle feste più attese dell’estate all’hotel Cristallo di Raffaele Pisacane, in Via Pagliaio della Madonna, 39, sarà tutta a base di musica, comicità e buona cucina.

Lunedì 14 agosto all’hotel Cristallo si aspetta il Ferragosto con una maxi festa

Appuntamento per lunedì 14 agosto, con inizio alle ore 20.30, a bordo delle due piscine presenti nella struttura, quella classica e quella interamente idromassaggio. La serata, curata nei minimi particolari, si aprirà con un aperitivo a base di ostriche, perle di bufala, fritto misto e flute di bollicine. Si proseguirà con un antipasto composto da un tris di fumè (tonno, salmone e spada),gambero in tempura, tentacolo di polpo e patate, e calamaro alla pompeiana.

Si passerà poi al primo piatto ovvero paccheri di Gragnano trafilati al bronzo con astice, gamberetti, pomodorino giallo e punte di asparagi, e per secondo turbante di orata in crosta di patate e pane profumato, gamberoni al brandy con verdure saltate, gran finale con la torta di Ferragosto con piccola pasticceria.

Peppe Sannino

Show con Peppe Sannino e la musica di Agos The Voice

Ad animare la serata Peppe Sannino showman napoletano, noto al pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo Mediaset “Colorado”, la musica sarà curata invece da Agos The Voice. Costo per partecipare alla serata euro 50 a persona (20 euro per i bambini). Per prenotazioni 0828851077