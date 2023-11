Master Isfoa sui ‘temi delle guerre e della pace’: come iscriversi

Un master sui “temi delle guerre e della pace”. A presentarlo Unitelematica ISFOA, libera e privata Unitelematica di Diritto Elvetico, fortemente orientata all’insegnamento delle scienze umane.

Master Unitelematica Isfoa sui modelli teorico-pratici più aggiornati

A lungo considerati come materie derivate dalle scienze politiche e dalle relazioni internazionali, gli Studi sui temi delle Guerre e della Pace hanno ormai consolidato la loro posizione nel panorama accademico nazionale e internazionale, quale autonoma materia interdisciplinare, con propri programmi.

Il Master si rivolge sia a neolaureati che intendano avviarsi verso la carriera diplomatica o carriere presso istituzioni comunitarie, organismi internazionali, organizzazioni non governative o imprese pubbliche o private, che a professionisti, operatori e ricercatori chiamati a gestire situazioni contingenti di conflittualità, avvocati, mediatori professionali, comunicatori ed esperti, o a quanti semplicemente si propongano di offrire nelle rispettive attività un proprio personale contributo alla risoluzione pacifica dei conflitti.

L’obiettivo del Master è quello di fornire, attraverso i diversi aspetti della materia, conoscenze integrate sui modelli teorico-pratici più aggiornati riguardanti i temi delle guerre e della pace, in diverse forme e a diversi livelli, e gli strumenti più idonei al superamento di conflitti e violenze e alla risoluzione pacifica delle controversie.

Il Master, posto sotto la Direzione del Pro Rettore Vicario di Unitelematica ISFOA (professore Vincenzo Mallamaci), con il Coordinamento Accademico di un autorevole Consulente esterno (professore Giovanni Polizzi) e la Consulenza Legale del Responsabile Ufficio Legale Isfoa (professore Lorenzo Pace), si articola in 8 materie di studio divise in altrettanti moduli didattici ed è rivolto a discenti in possesso almeno di un Diploma di Laurea Triennale o di altro titolo di studio equiparato.

Come iscriversi al master Isfoa

Tra gli sbocchi professionali rientrano concorsi pubblici in Italia (Esteri, Difesa, Giustizia, ecc.) o all’estero (Organizzazioni Internazionali del Sistema ONU o del Sistema UE); Enti e Operatori pubblici o privati (ONG) esperti nei settori della cooperazione e dello sviluppo; Centri di mediazione; Ricerche e studi in campo accademico o presso Istituti e Centri di analisi e di programmazione; giornalismo politicosociale e altre attività correlate. Tutte le informazioni per potersi iscriversi si possono ottenere chiamando il numero 329 8148948 oppure inviando una mail all’indirizzo segreteria@unisfoa.eu