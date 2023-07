Teatro Nuovo di Salerno: Gino Rivieccio e Benedetto Casillo nel cartellone 2023/24

Si alzerà il 27 ottobre il sipario della stagione teatrale 2023/2024 del Teatro Nuovo di Salerno.

Otto gli appuntamenti che il direttore artistico della struttura di via Valerio Laspro ha inserito nel cartellone. Si parte il 28 e 29 ottobre con Gino Rivieccio che presenterà lo spettacolo dal titolo “Da cosa nasce cosa” un varietà comico scritto dallo stesso Rivieccio con Verde.

Gino Rivieccio alza il sipario della nuova stagione con gli spettacoli del 28 e 29 ottobre

Si prosegue poi l’11 e 12 novembre con una novità comica che vedrà come protagonisti Antonello Costa e Valeria Monetti in “La vita è un attico”, per la regia di A. Palotto. Il 18 e 19 novembre arriva un volto amico del Teatro Nuovo Benedetto Casillo che con la sua compagnia proporrà “Il settimo si riposò” commedia comica di Samy Fayad. Il 2 e 3 dicembre con la commedia comica di G. Rescigno “Signori, favorite i biglietti” arriverà nella struttura di via Laspro Fabio Brescia accompagnato dalla sua compagnia.

Il 9 ed il 10 dicembre sarà la volta di Ciro Cerruti con Giovanni Allocca e Paco De Rosa. Il comico partenopeo autore anche del testo proporrà “Doppia Koppia”. Il 16 e 17 Ugo Piastrella, Gennaro Morrone e Adriana Fiorillo presentano “Il corpo… del reato”, commedia comica scritta dallo stesso Morrone. Il 6 e 7 gennaio del 2024 Oscar Di Maio presenta il varietà comico – musicale con Alessandra Borrelli dal titolo “So’ pacchere e sorrisi… favorite!”

Ugo Piastrella: ‘Ci saranno tanti amici che il pubblico ama e segue con attenzione’

Chiudono la stagione il 17 e 18 febbraio Ugo Piastrella, Teresa Guariniello, Gigi Esposito e Ciro Girardi con la commedia comica tratta da Scarpetta “E che teatre”. “Quello che presentiamo quest’anno è un cartellone comico, come da tradizione del Teatro Nuovo – racconta il direttore artistico Ugo Piastrella – ci sono molti amici, che il nostro pubblico ama e segue con grande attenzione e poi c’è qualche novità.

Come ci saranno tante altre novità, fuori stagione che però presenteremo a settembre. Intanto è iniziata la campagna abbonamenti. Chiunque volesse sottoscrivere l’abbonamento può contattare dal lunedì al sabato il nostro botteghino al numero 089 220886, dalle ore 17 alle ore 20″