Valentino Leonardi, l’ex calciatore conquista la copertina di For Men Magazine

Dal calcio alla copertina del celebre mensile For Men Magazine di settembre, in edicola da lunedì 4 settembre. Trent’anni, papà di una splendida bimba di sei anni ed ex calciatore ha trovato, dopo una grossa delusione in ambito calcistico, la sua strada come personal trainer, fitness model, influencer e ragazzo immagine.

Valentino Leonardi è originario di Montichiari, in provincia di Brescia, dove tutt’ora vive, ed è arrivato sulle pagine patinate di For Men grazie al fotografo Roberto Chiovitti che l’ha notato su Instagram e ha segnalato le sue potenzialità al direttore della rivista, Andrea Biavardi, che ha deciso di dargli questa splendida occasione.

«Essere diventato cover men di For Men è per me un’emozione incredibile. Fin da bambino ammiravo gli uomini copertina prendendoli come esempio per ciò che avrei voluto diventare allenandomi. È un sogno che si avvera» – commenta Leonardi. Sportivo fina da piccolo, Valentino ha iniziato a giocare a calcio all’età di nove anni all’Accademia Montichiari, approdando poi, negli anni, al Brescia e al Parma fino al Lumezzane, al Ravenna, al Gubbio e alla serie B greca con una squadra di Creta. Poi, il sopraggiungere di alcune difficoltà e la nascita della figlia Celeste lo hanno convinto a cambiare strada e dedicarsi alla palestra, diventando personal trainer prima e fitness model dopo.

Tra le sue varie collaborazioni spunta anche quella con la rinomata discoteca benacense Art Club Disco di Madame Sisi che, come lui stesso dice, gli ha offerto la possibilità di lavorare in un momento buio della sua vita, accogliendolo e facendolo sentire parte di una famiglia. «Le mie giornate iniziano presto e finiscono tardi, il poco tempo libero che ho lo passo con mia figlia. In futuro vorrei avere una grande casa e una famiglia numerosa. Mi piacerebbe avere altri figli e poter stare tutti insieme» – ha chiosato Valentino Leonardi.