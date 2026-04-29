Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

13enne azzannata da un rottweiler a Porto Cesareo: video shock e denunce per tentato omicidio

DiRedazione

Pubblicato: 29 Apr, 2026 - ore: 18:27 #Porto Cesareo, #rottweiler, #tentato omicidio
La giovane è stata ricoverata al Vito Fazzi di Lecce dopo la brutale aggressione dell'animaleLa giovane è stata ricoverata al Vito Fazzi di Lecce dopo la brutale aggressione dell'animale

Una giovane è stata aggredita da un cane nel leccese e il caso è ora finito all’attenzione della Procura di Lecce. La 13enne azzannata rottweiler Porto Cesareo è ricoverata dopo un intervento chirurgico, mentre emergono elementi che trasformano l’episodio in qualcosa di ben più grave di un incidente.

Secondo le denunce presentate, il cane sarebbe stato aizzato contro la ragazza durante una lite tra adolescenti.

La dinamica: lite tra giovanissime e l’aggressione

L’episodio si è verificato nella serata di domenica nel centro della località ionica. La 13enne si trovava con alcuni amici quando è scoppiato un diverbio con due sorelle di 15 e 17 anni.

Il rottweiler, condotto al guinzaglio dalla 15enne, sarebbe stato improvvisamente lasciato libero o incitato ad attaccare. Secondo quanto emerge, l’animale si è lanciato contro la vittima, inseguendola e mordendola violentemente a una gamba.

Un elemento chiave è rappresentato da un video girato da un testimone: nelle immagini si vedrebbe la ragazza terrorizzata mentre tenta di fuggire, seguita dal cane.

Nel filmato si sentirebbero anche insulti pesanti rivolti alla vittima. Un dettaglio che rafforza l’ipotesi che l’aggressione non sia stata casuale.

I soccorsi: intervento chirurgico e ricovero

Subito dopo l’attacco, è scattato l’allarme. La 13enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi.

Qui è stata sottoposta a un intervento nel reparto di chirurgia pediatrica per ricostruire il polpaccio, gravemente lesionato tra tibia e muscolo.

La prognosi è di circa 20 giorni, salvo complicazioni. La ragazza resta ricoverata sotto osservazione.

Le denunce: ipotesi tentato omicidio

Il caso ha preso una svolta decisiva con l’intervento dell’avvocato della famiglia, Rocco Rizzello.

Sono state presentate due denunce:

  • alla Procura per i Minorenni contro le due sorelle
  • alla Procura ordinaria contro i genitori

L’accusa nei confronti delle minorenni è estremamente grave: si ipotizza il tentato omicidio. Secondo il legale, il cane sarebbe stato utilizzato come una vera arma impropria.

Ai genitori viene invece contestata l’omessa custodia dell’animale.

Indagini in corso: il ruolo decisivo del video

I carabinieri stanno analizzando il video e ascoltando i testimoni per chiarire la dinamica.

Il punto centrale dell’inchiesta è stabilire se il cane sia stato volontariamente incitato oppure se si sia trattato di un’aggressione spontanea.

Il contenuto delle immagini potrebbe risultare determinante per configurare le responsabilità penali.

Un dettaglio che cambia tutto: non un incidente, ma un’escalation

Non è il primo caso di aggressione da parte di cani, ma ciò che distingue questa vicenda è il contesto.

Se venisse confermata l’ipotesi dell’istigazione, ci troveremmo davanti a un salto di gravità: non più un incidente, ma l’uso consapevole di un animale per colpire una persona.

Una dinamica che apre interrogativi più ampi su violenza tra giovanissimi e gestione degli animali potenzialmente pericolosi.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Guido Catilino muore travolto dalla sua auto a Sant’Angelo a Cupolo: tragedia mentre tenta di fermarla

Apr 29, 2026 Redazione
Attualità

Massimo Bagnato arrestato per stalking: cosa è successo sotto casa dell’ex al volto di Zelig

Apr 29, 2026 Redazione
Attualità

Elisa Giugno trovata morta a Cecima, segni sul corpo e un testimone: il giallo verso la svolta

Apr 29, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

13enne azzannata da un rottweiler a Porto Cesareo: video shock e denunce per tentato omicidio

Attualità

Guido Catilino muore travolto dalla sua auto a Sant’Angelo a Cupolo: tragedia mentre tenta di fermarla

Attualità

Massimo Bagnato arrestato per stalking: cosa è successo sotto casa dell’ex al volto di Zelig

Attualità

Elisa Giugno trovata morta a Cecima, segni sul corpo e un testimone: il giallo verso la svolta

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.