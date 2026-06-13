Tom Cruise, Brad Pitt e Paris Hilton ai Mondiali: Hollywood sugli spalti per la prova da Oscar degli Usa ai Mondiali 2026

Tom Cruise e Beckham durante l'inno americano

Tante celebrità presenti per l’esordio contro il Paraguay, il SoFi Stadium in visibilio per Katy Perry

Più che una partita dei Mondiali sembrava la notte degli Oscar. L’esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay ai Mondiali 2026 ha trasformato il SoFi Stadium di Inglewood, nell’area di Los Angeles, in un gigantesco palcoscenico dove calcio e spettacolo si sono mescolati davanti a decine di migliaia di spettatori.

A catturare l’attenzione non è stato soltanto il netto successo della squadra di Mauricio Pochettino, ma anche la presenza di alcune delle celebrità più famose del pianeta.

Da Tom Cruise a Brad Pitt: parata di stelle sugli spalti

Tra i volti più fotografati della serata c’era Tom Cruise, arrivato allo stadio insieme a David Beckham, protagonista poche ore prima di un altro evento molto celebrato a Los Angeles con il riconoscimento ricevuto sulla Walk of Fame.

Ma l’elenco degli ospiti vip è stato lunghissimo.

Sugli spalti sono stati avvistati anche Brad Pitt, Sofia Vergara, George Lucas con la moglie Mellody Hobson, Jamie Foxx, Owen Wilson, Rob Lowe, Halle Berry e Paris Hilton, che ha attirato l’attenzione dei fotografi già all’ingresso dell’impianto.

Tra gli ospiti presenti anche il fondatore di Microsoft Bill Gate e lo YouTuber IShowSpeed ​.

Una cerimonia in perfetto stile americano

Prima del calcio d’inizio, il pubblico ha assistito a uno spettacolo pensato per celebrare l’inizio della fase statunitense del torneo dopo le cerimonie inaugurale di Citta del Messico e Toronto.

La cerimonia ha richiamato alcuni elementi tipici dei grandi eventi sportivi americani, con banda musicale, ballerini, effetti scenici e una gigantesca Coppa del Mondo posizionata al centro del terreno di gioco.

L’obiettivo era chiaro: trasformare il debutto degli Usa in un evento capace di parlare non solo agli appassionati di calcio ma anche al grande pubblico.

Katy Perry, Lisa e le star della musica

A rendere ancora più spettacolare la serata ci hanno pensato diversi artisti internazionali.

Sul palco si sono alternati il rapper Future, la cantante sudafricana Tyla, la brasiliana Anitta e Lisa, membro delle Blackpink e tra le star più seguite della scena K-pop mondiale.

A chiudere la cerimonia è stata Katy Perry, protagonista dell’ultimo segmento dello show prima del calcio d’inizio.

Sul terreno di gioco è apparso anche l’attore Jason Sudeikis, celebre per il personaggio di Ted Lasso, che ha salutato il pubblico presente allo stadio.

Gli Stati Uniti travolgono il Paraguay

Dopo lo spettacolo, spazio finalmente al campo.

Gli Stati Uniti hanno iniziato il loro Mondiale nel migliore dei modi superando il Paraguay con un netto 4-1.

La formazione di Pochettino ha indirizzato la gara già nel primo tempo grazie all’autorete di Bobadilla e alla doppietta di Folarin Balogun, protagonista assoluto della sfida.

Nella ripresa Mauricio ha accorciato le distanze per il Paraguay, ma nel finale Giovanni Reyna ha firmato il gol che ha fissato il risultato sul definitivo 4-1.

Il calcio conquista Hollywood

Per anni il calcio ha faticato a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama sportivo americano, dominato da NFL, NBA e baseball.

La serata di Inglewood ha però mostrato un’immagine diversa: uno stadio quasi esaurito, decine di star sugli spalti e un entusiasmo che lascia intuire come il Mondiale possa rappresentare un punto di svolta per la crescita del soccer negli Stati Uniti.

E se il buongiorno si vede dal mattino, il torneo americano è partito con una certezza: Hollywood ha già scelto da che parte stare.