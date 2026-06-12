Auto si ribalta sull’A5 e finisce nei campi: un morto e tre feriti gravi, cosa è successo

Auto si ribalta a Volpiano, un morto e tre feriti

Il drammatico incidente è avvenuto nei pressi di Volpiano, in direzione Torino.

Un violento ribaltamento, i soccorsi arrivati anche dal cielo e un bilancio drammatico. È di un morto e tre feriti gravi il tragico incidente avvenuto nella serata di giovedì lungo l’autostrada A5 Torino-Aosta, nel tratto compreso tra Volpiano e Torino.

L’auto su cui viaggiavano quattro uomini è uscita improvvisamente di strada, terminando la sua corsa in un campo che costeggia la carreggiata. Per uno degli occupanti non c’è stato nulla da fare.

Dove è avvenuto l’incidente

Lo schianto si è verificato intorno alle 19.30 a circa un chilometro dallo svincolo di Volpiano, in direzione Torino.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la vettura, una Fiat Croma, stava procedendo verso il capoluogo piemontese quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo.

L’auto è quindi uscita dalla carreggiata e si è ribaltata più volte prima di fermarsi nel terreno adiacente all’autostrada.

Una vittima e tre feriti in condizioni gravi

A bordo della vettura viaggiavano quattro uomini, tutti stranieri secondo le prime informazioni emerse.

L’impatto è stato devastante. Due occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo durante il ribaltamento.

Uno di loro è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota.

Gli altri tre uomini sono rimasti gravemente feriti e sono stati soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto.

L’intervento di elisoccorso e vigili del fuoco

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli operatori del 118, diverse ambulanze, i vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale.

Data la gravità della situazione è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito uno dei feriti in condizioni critiche all’ospedale CTO di Torino.

Gli altri due feriti, entrambi classificati in codice rosso, sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni Bosco.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre alcuni occupanti rimasti incastrati nell’abitacolo dopo il ribaltamento.

L’ipotesi sullo pneumatico esploso

Tra le piste al vaglio degli investigatori c’è quella di un possibile problema meccanico.

Secondo i primi accertamenti, infatti, l’incidente potrebbe essere stato provocato dall’esplosione di uno pneumatico, circostanza che avrebbe fatto perdere il controllo della Fiat Croma al conducente.

Si tratta però di una prima ipotesi che dovrà essere confermata dagli approfondimenti tecnici e dai rilievi effettuati sul veicolo.

Traffico bloccato e indagini in corso

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione.

L’autostrada in direzione Torino è rimasta completamente chiusa per oltre un’ora, provocando rallentamenti e lunghe code.

Solo intorno alle 20.30 è stata riaperta una corsia di marcia per consentire il graduale deflusso del traffico.

Nel frattempo gli agenti della Polizia Stradale stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sia sull’identità della vittima sia sulle condizioni dei tre uomini ricoverati negli ospedali torinesi dopo il drammatico schianto.