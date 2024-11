Accoltella il padre 76enne e la sorella intervenuta per difenderlo: arrestato 30enne a Milano

Litiga con il padre 76enne, lo accoltella sul pianerottolo di casa e poi ferisce anche la sorella accorsa per difendere l’anziano. È accaduto la notte scorsa prima delle 3:00 a Milano, in via Filippino Lippi, zona Città Studi, e mattina con i carabinieri che hanno fermato un italiano di 30 anni la mattina di domenica 3 ottobre per tentato omicidio.

Tragedia sfiorata in un’abitazione del quartiere Città Studi, il 30enne soffrirebbe di disturbi psichici

Il giovane, che da quanto emerso soffrirebbe da qualche tempo di problemi psichici, è stato rintracciato dai militari in via Ravizza, in stato confusionale, e sarà trasferito nelle prossime ore al carcere di San Vittore con l’accusa di tentato omicidio. Il 76enne è invece ricoverato in terapia sub-intensiva al Niguarda, in prognosi riservata, ma le sue condizioni al momento sono stabili. La sorella 40enne dell’aggressore, medicata sempre al Niguarda, è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni. Alla base della violenta aggressione, emerge dai primi accertamenti, c’è la condizione di malessere psichico in cui il 30enne versa da tempo