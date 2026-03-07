‘Vediamoci ma non dirlo a tuo padre’: trentenne indagata per chat audaci con il figlio 16enne dell’amante

Chat esplicite al figlio minore dell'amante, trentenne nei guai in Salento

Un piccolo comune del Salento, una relazione extraconiugale e una chat che, da pettegolezzo di paese, è finita dritta sul tavolo della Procura.

La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per adescamento di minori nei confronti di una donna poco più che trentenne accusata di aver inviato messaggi espliciti al figlio sedicenne dell’uomo con cui aveva una relazione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna intratteneva da tempo una relazione clandestina con un uomo sposato. Fin qui una storia come tante, di quelle che nei piccoli centri finiscono spesso tra sussurri e occhi alzati al cielo.

Ma la vicenda avrebbe preso una piega molto diversa quando la stessa donna avrebbe iniziato a scrivere messaggi al figlio adolescente dell’amante.

Non semplici conversazioni.

Secondo gli inquirenti si tratterebbe di proposte esplicite, con frasi che oggi sono finite al centro dell’indagine.

Tra i messaggi citati dagli investigatori ci sarebbero parole come:

“Vuoi farlo con me?”

“Vediamoci e facciamo quelle cose belle che fanno le donne e gli uomini, ma non dire niente a papà”.

Parole che hanno trasformato una storia privata in un possibile caso giudiziario.

Come sono state scoperte le chat tra la donna e il ragazzo?

La vicenda è emersa lo scorso novembre, quasi per caso.

Il sedicenne avrebbe ricevuto quei messaggi con crescente disagio.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ragazzo avrebbe respinto le avance della donna e non avrebbe raccontato nulla al padre.

Si sarebbe invece confidato con la madre, mostrando sul telefono le conversazioni ricevute.

È stato proprio quel momento a cambiare tutto.

La donna ha scoperto contemporaneamente due verità difficili da digerire: le proposte indecenti rivolte al figlio e la relazione extraconiugale del marito con la stessa donna.

Da quel momento la vicenda ha preso la strada dell’autorità giudiziaria.

Perché la Procura di Lecce indaga per adescamento di minori?

I contenuti delle chat sono stati consegnati agli investigatori, che hanno deciso di aprire un fascicolo per verificare la fondatezza dei fatti.

A coordinare l’inchiesta è la pm Erika Masetti.

Tra i primi atti dell’indagine è stata disposta una consulenza tecnica informatica sui telefoni della donna e del minorenne.

Un esperto dovrà analizzare i dispositivi per ricostruire con precisione:

il contenuto delle conversazioni

gli orari dei messaggi

eventuali cancellazioni o modifiche

L’obiettivo è stabilire con certezza la natura delle chat e il contesto in cui sono state inviate.

La donna è assistita dall’avvocato Fabio Vincenti, mentre il ragazzo è seguito dal legale Maria Greco.

Che conseguenze ha avuto lo scandalo nella famiglia del ragazzo?

Se sul piano giudiziario l’indagine è ancora nelle fasi iniziali, sul piano familiare gli effetti sono stati immediati.

La scoperta delle chat ha infatti provocato la fine del matrimonio tra i genitori del sedicenne.

Secondo quanto emerso, il padre ha deciso di lasciare la casa familiare e di andare a vivere proprio con la donna oggi indagata.

Una scelta che ha inevitabilmente alimentato commenti, imbarazzi e pettegolezzi nel piccolo centro salentino dove la vicenda è ormai sulla bocca di tutti.

Per mesi la relazione extraconiugale era stata solo oggetto di chiacchiere.

La scoperta delle chat, però, ha cambiato completamente la prospettiva.

Il caso che scuote un piccolo paese del Salento

Nei piccoli paesi le storie private raramente restano tali.

E questa vicenda lo dimostra.

Una relazione clandestina, un adolescente coinvolto suo malgrado e una chat dai contenuti espliciti hanno trasformato quello che sembrava un semplice scandalo sentimentale in una possibile vicenda penale.

Ora spetterà alla Procura stabilire se i messaggi configurino davvero il reato di adescamento di minori.

La consulenza informatica sui telefoni sarà decisiva per chiarire ogni dettaglio.

Nel frattempo il paese osserva e commenta.

Perché dietro la storia di una relazione proibita si nasconde una questione ben più delicata: quando la linea tra vita privata e reato penale viene superata.

E a volte basta una chat.