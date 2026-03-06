Giorgio Manetti spiazza tutti: ‘Gemma Galgani, torna con me… ‘

Giorgio Manetti

Giorgio Manetti e Gemma Galgani: la storia che non smette di far parlare

Ci sono storie televisive che non finiscono mai davvero.

Quella tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani, protagonisti storici del trono over di Uomini e Donne, è una di queste.

A distanza di anni dalla loro relazione sotto i riflettori, il celebre “gabbiano” ha riaperto il capitolo più discusso del dating show di Maria De Filippi.

E lo ha fatto con parole che hanno immediatamente acceso i social.

“Ho cambiato idea”, ha confessato in un’intervista al magazine Eva 3000.

“Gemma, torna con me”.

Una frase che ha sorpreso molti fan del programma, abituati per anni a sentirlo dire l’esatto contrario.

Perché Giorgio Manetti vuole tornare con Gemma Galgani?

Per molto tempo Manetti aveva sostenuto che la storia con Gemma fosse definitivamente chiusa.

Oggi invece il suo punto di vista sembra completamente cambiato.

“Adesso vorrei riprovarci”, ha spiegato.

L’ex cavaliere ha lanciato un vero appello alla dama torinese che da anni continua a cercare l’amore nel programma.

“In tv sta cercando l’amore da 17 anni. Io sono qui”.

Parole che hanno inevitabilmente riaperto il dibattito tra i telespettatori, molti dei quali ricordano perfettamente la loro relazione fatta di passione, litigi e momenti indimenticabili per il pubblico del programma.

Cosa è successo davvero tra Gemma e Giorgio a Uomini e Donne?

La storia tra i due iniziò nel gennaio del 2015 negli studi di Uomini e Donne.

Per circa un anno e mezzo Gemma Galgani e Giorgio Manetti furono la coppia più discussa del trono over.

La loro relazione fu seguita passo dopo passo dal pubblico e si concluse con uno speciale in prima serata.

La rottura arrivò il 4 settembre 2015, data che lo stesso Manetti ha ricordato in più occasioni come uno dei momenti più amari della sua esperienza televisiva.

Secondo la sua versione, la decisione finale fu di Gemma.

Lui sostiene di averle persino proposto di uscire insieme dal programma per vivere la relazione lontano dalle telecamere.

Ma lei avrebbe preferito restare in studio.

Il rimpianto del “gabbiano”: “Io volevo uscire dal programma con lei”

Nel corso dell’intervista Manetti ha raccontato come vede oggi quella storia.

“Io l’ho sempre considerata una bella relazione da vivere giorno per giorno”.

Il suo rimpianto riguarda proprio quella scelta cruciale.

“A Gemma avevo detto di uscire insieme dal programma, ma lei ha voluto continuare a stare lì”.

Per l’ex cavaliere questa decisione avrebbe dimostrato che la dama torinese non era davvero pronta a lasciare la televisione per una storia privata.

“Sono ormai 16 anni che sta lì. Se avesse voluto uscire, lo avrebbe fatto”.

Una riflessione che riapre uno dei dibattiti più accesi tra i fan del programma.

Gemma ha davvero scelto la tv?

Manetti, Tina Cipollari e il ritorno del sereno

Negli ultimi anni Giorgio Manetti è rimasto spesso al centro del gossip legato a Uomini e Donne.

Dopo aver lasciato definitivamente il programma nel 2018, il “gabbiano” ha continuato a commentare le vicende del dating show e in più occasioni ha criticato la sua ex.

Anche il rapporto con Tina Cipollari ha attraversato momenti turbolenti.

Nel 2023 Manetti arrivò addirittura a parlare di “atteggiamenti da bulla”.

Successivamente però i due hanno chiarito e nel 2025 il clima tra loro è tornato sereno.

Tornerà davvero a Uomini e Donne?

La domanda che molti fan si fanno ora è una sola: Giorgio Manetti tornerà nel programma?

Al momento non ci sarebbero contatti con la redazione.

L’ex cavaliere non ha chiuso completamente la porta, ma il suo ritorno nello studio di Maria De Filippi resta un’ipotesi lontana.

Quello che è certo è che la sua dichiarazione ha riacceso una storia che sembrava definitivamente archiviata.

E in televisione, come nella vita, alcune storie hanno una strana capacità di tornare sempre a galla.

Proprio come il volo di un gabbiano.