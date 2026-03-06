Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Giorgio Manetti spiazza tutti: ‘Gemma Galgani, torna con me… ‘

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 6 Mar, 2026 - ore: 22:48 #Gemma Galgani, #Giorgio Manetti, #Uomini e Donne
Giorgio Manetti Isola dei FamosiGiorgio Manetti

Giorgio Manetti e Gemma Galgani: la storia che non smette di far parlare

Ci sono storie televisive che non finiscono mai davvero.

Quella tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani, protagonisti storici del trono over di Uomini e Donne, è una di queste.

A distanza di anni dalla loro relazione sotto i riflettori, il celebre “gabbiano” ha riaperto il capitolo più discusso del dating show di Maria De Filippi.

E lo ha fatto con parole che hanno immediatamente acceso i social.

“Ho cambiato idea”, ha confessato in un’intervista al magazine Eva 3000.

“Gemma, torna con me”.

Una frase che ha sorpreso molti fan del programma, abituati per anni a sentirlo dire l’esatto contrario.

Perché Giorgio Manetti vuole tornare con Gemma Galgani?

Per molto tempo Manetti aveva sostenuto che la storia con Gemma fosse definitivamente chiusa.

Oggi invece il suo punto di vista sembra completamente cambiato.

“Adesso vorrei riprovarci”, ha spiegato.

L’ex cavaliere ha lanciato un vero appello alla dama torinese che da anni continua a cercare l’amore nel programma.

“In tv sta cercando l’amore da 17 anni. Io sono qui”.

Parole che hanno inevitabilmente riaperto il dibattito tra i telespettatori, molti dei quali ricordano perfettamente la loro relazione fatta di passione, litigi e momenti indimenticabili per il pubblico del programma.

Cosa è successo davvero tra Gemma e Giorgio a Uomini e Donne?

La storia tra i due iniziò nel gennaio del 2015 negli studi di Uomini e Donne.

Per circa un anno e mezzo Gemma Galgani e Giorgio Manetti furono la coppia più discussa del trono over.

La loro relazione fu seguita passo dopo passo dal pubblico e si concluse con uno speciale in prima serata.

La rottura arrivò il 4 settembre 2015, data che lo stesso Manetti ha ricordato in più occasioni come uno dei momenti più amari della sua esperienza televisiva.

Secondo la sua versione, la decisione finale fu di Gemma.

Lui sostiene di averle persino proposto di uscire insieme dal programma per vivere la relazione lontano dalle telecamere.

Ma lei avrebbe preferito restare in studio.

Il rimpianto del “gabbiano”: “Io volevo uscire dal programma con lei”

Nel corso dell’intervista Manetti ha raccontato come vede oggi quella storia.

“Io l’ho sempre considerata una bella relazione da vivere giorno per giorno”.

Il suo rimpianto riguarda proprio quella scelta cruciale.

“A Gemma avevo detto di uscire insieme dal programma, ma lei ha voluto continuare a stare lì”.

Per l’ex cavaliere questa decisione avrebbe dimostrato che la dama torinese non era davvero pronta a lasciare la televisione per una storia privata.

“Sono ormai 16 anni che sta lì. Se avesse voluto uscire, lo avrebbe fatto”.

Una riflessione che riapre uno dei dibattiti più accesi tra i fan del programma.

Gemma ha davvero scelto la tv?

Manetti, Tina Cipollari e il ritorno del sereno

Negli ultimi anni Giorgio Manetti è rimasto spesso al centro del gossip legato a Uomini e Donne.

Dopo aver lasciato definitivamente il programma nel 2018, il “gabbiano” ha continuato a commentare le vicende del dating show e in più occasioni ha criticato la sua ex.

Anche il rapporto con Tina Cipollari ha attraversato momenti turbolenti.

Nel 2023 Manetti arrivò addirittura a parlare di “atteggiamenti da bulla”.

Successivamente però i due hanno chiarito e nel 2025 il clima tra loro è tornato sereno.

Tornerà davvero a Uomini e Donne?

La domanda che molti fan si fanno ora è una sola: Giorgio Manetti tornerà nel programma?

Al momento non ci sarebbero contatti con la redazione.

L’ex cavaliere non ha chiuso completamente la porta, ma il suo ritorno nello studio di Maria De Filippi resta un’ipotesi lontana.

Quello che è certo è che la sua dichiarazione ha riacceso una storia che sembrava definitivamente archiviata.

E in televisione, come nella vita, alcune storie hanno una strana capacità di tornare sempre a galla.

Proprio come il volo di un gabbiano.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip: ‘Sì, mi pagano bene’, poi svela il motivo del sì al reality

Mar 6, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Eros Ramazzotti boccia Sal Da Vinci all’Eurovision: ‘Per sempre sì è troppo vintage’

Mar 6, 2026 Redazione
Gossip e TV

BigMama: ‘Ho pagato tutto io’, lo sfogo social contro le accuse di privilegi dopo il rientro da Dubai

Mar 6, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Giorgio Manetti spiazza tutti: ‘Gemma Galgani, torna con me… ‘

Attualità

Elena, 11 anni, uccisa da un drone mentre dormiva: la guerra che colpisce i bambini

Attualità

Uccise il figlio durante l’aggressione alla madre: Edoardo Borghini condannato a 11 anni

Gossip e TV

Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip: ‘Sì, mi pagano bene’, poi svela il motivo del sì al reality

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.