San Marino manda Senhit all’Eurovision 2026 con Boy George: l’asso nella manica per il trionfo a Vienna

Senhit in conferenza stampa dopo il trionfo al San Marino Song Contest

Senhit torna all’Eurovision: San Marino ‘sfida’ Sal Da Vinci e punta su Superstar

San Marino ha scelto il suo volto per l’Eurovision Song Contest 2026. E non è un volto qualunque. A rappresentare il Titano sarà ancora Senhit, artista italiana con una lunga storia nella competizione europea.

La cantante, pseudonimo di Senhit Zadik Zadik, porterà a Vienna il brano “Superstar” insieme a una collaborazione d’eccezione: Boy George.

Un feat internazionale che punta chiaramente a portare il piccolo Stato sul tetto della competizione musicale più seguita d’Europa.

“Magari è la volta buona che riusciamo a portare San Marino sul podio. Sfiderò Sal Da Vinci? Sono felicissimo che abbia vinto lui, mi è sempre piaciuto. É una canzona viralissima. Gli consiglio di risparmiare energie perché all’Eurovision c’è tanto da fare tra prove e interviste quasi obbligatorie. Sono super carica”, ha dichiarato l’artista subito dopo la vittoria.

Senhit, che ormai può essere considerata una vera veterana dell’Eurovision, ha aggiunto con ironia:

“Sono un prezzemolino dell’Eurovision”. Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV, pensa in grande e spera in un trionfo di Senhit. “Vogliamo portare l’Eurovision Song Contest a San Marino”.

Perché Senhit è una veterana dell’Eurovision?

Per Senhit non si tratta affatto della prima esperienza.

La cantante ha già rappresentato San Marino nel 2011 con il brano “Stand By” e successivamente era stata scelta anche per l’edizione 2020 con “Freaky!”, poi cancellata a causa della pandemia.

Nel 2021 è tornata sul palco europeo con “Adrenalina”, una delle performance più ricordate degli ultimi anni per lo Stato del Titano.

Ora la sfida si ripete.

Boy George sarà presente a Vienna?

Questa volta con una carta internazionale importante: la presenza di Boy George, icona mondiale della musica pop.

L’artista non era presente alla finale del San Marino Song Contest, ma ha già confermato che sarà sul palco dell’Eurovision.

“Boy George non è potuto essere presente a San Marino ma ci sarà all’Eurovision. É in tour. Ho provato a chiamarlo ma lo stro..o non risponde, lo raggiungerò io la settimana prossima. Farà anche un remix del brano. Lui inizialmente voleva fare solo il dj di questo progetto, poi sono riuscito a coinvolgerlo e lo sarà molto di più a Vienna”, ha spiegato Senhit. “Sono italiana e mi auguro che l’Italia voti per San Marino in semifinale”.

Come si è svolta la finale del San Marino Song Contest

La selezione per scegliere il rappresentante di San Marino si è trasformata in una vera maratona televisiva.

Quasi cinque ore di diretta, con ventuno artisti in gara e una conduzione affidata a Simona Ventura, brillante ma alle prese con una serata lunga e piena di momenti imprevedibili.

Dieci concorrenti erano entrati in gara grazie a wildcard, mentre gli altri avevano superato le semifinali.

Tra le performance più commentate c’è stata quella di Dolcenera, intensa e quasi teatrale al pianoforte con il brano My Love, che ha conquistato anche il Premio della Critica.

Il palco ha visto passare artisti di stili molto diversi.

Dalla statunitense Maya Azucena, voce soul potente e magnetica, fino a Rosa Chemical, che ha presentato il brano pop Mammamì portando sul palco persino sua madre.

Tra gli ospiti più curiosi anche Cristiano Malgioglio, mentre Tommy Cash, noto per la provocatoria Espresso Macchiato, ha animato la serata.

Gli altri artisti premiati al San Marino Song Contest: doppietta per Dolcenera, podio per Paolo Belli

La finale ha distribuito numerosi riconoscimenti collaterali.

Oltre al premio della critica assegnato a Dolcenera, sono stati consegnati:

Premio Ludovico Di Meo a Pellegrina Pibigas

a Pellegrina Pibigas Premio Dreaming San Marino Song Contest a Maya Azucena

a Maya Azucena Premio Titano Style a Rosa Chemical

a Rosa Chemical Premio Siae ancora a Dolcenera

Sul podio della competizione si sono classificati:

Terzo posto: Paolo Belli, storico volto di Ballando con le Stelle

Paolo Belli, storico volto di Ballando con le Stelle Secondo posto: Kelly Joyce

Kelly Joyce Primo posto: Senhit feat. Boy George

La vittoria è arrivata al termine di una lunga attesa, tra esibizioni e premi che hanno dilatato la serata fino a tarda notte.

L’obiettivo di San Marino: sorprendere all’Eurovision 2026

La scelta di Senhit non è casuale.

Il piccolo Stato del Titano ha deciso di puntare su un’artista già conosciuta dal pubblico europeo e su una collaborazione internazionale di grande peso.

La presenza di Boy George, se confermata dal vivo sul palco dell’Eurovision, potrebbe trasformare l’esibizione in uno degli eventi più attesi della competizione.

San Marino, negli anni, ha spesso cercato la formula giusta per emergere nella gara musicale più spettacolare del continente.

Con “Superstar” la strategia è chiara: un mix di pop internazionale, nostalgia anni Ottanta e grande show.

La domanda ora è una sola.

Sarà davvero la volta buona per vedere San Marino sul podio dell’Eurovision?