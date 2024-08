Aereo si schianta in Brasile e sfiora le abitazioni di Vinhedo, 62 morti: ‘Ci ha sfiorato’, i video choc

Un aereo con 62 persone a bordo è precipitato venerdì 9 agosto nella città di Vinhedo, nello stato di San Paolo, in Brasile non lontano da alcune abitazioni. Il volo era diretto a Guarulhos era alle 13:30 con atterraggio previsto alle 13:30 locali. Era decollato alle 11:56. Non ci sono sopravvissuti.

Sul volo Voepass diretto a Guarulhos c’erano 58 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio

La compagnia aerea Voepass ha fatto sapere che sull’aereo c’erano 58 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. Il presidente Lula, in visita nello stato meridionale di Santa Catarina, ha interrotto il suo discorso per dire: “Devo darvi una brutta notizia. Vorrei che tutti si alzassero in piedi per un minuto di silenzio perché è appena precipitato un aereo. Sembra che siano tutti morti”.

Nessun residente di Vinhedo, dove è precipitato l’aereo con a bordo 62 persone, è stato coinvolto nell’incidente. Lo ha riferito il segretario alla Sicurezza della città, Osmir Cruz. L’Atr72 è finito vicino a un edificio parte di un condominio, ma non si registrano feriti. Nessuna delle persone a bordo – 58 passeggeri e 4 membri di equipaggio – è sopravvissuta.

“L’aereo ci ha sfiorato e poi si è schiantato” – ha raccontato ancora sotto choc un testimone della strage in Brasile. L’aereo – come riferisce la stampa locale – è precipitato a poca distanza dalla sua abitazione. “Oh mio Dio, un aereo s’è schiantato vicino la casa del mio vicino” – ha esclamato in lacrime una donna, mentre girava uno dei video della tragedia ormai diventato virale nei social.

Paura a Vinhedo: ‘L’aereo si è schiantato vicino la casa di un vicino’

Un passeggero si è salvato perché è arrivato in ritardo al gate d’imbarco. “Pensate che ho anche litigato con l’addetto perché non mi ha fatto salire”. Nella regione compresa tra gli stati brasiliani di San Paolo e Paraná in cui l’aereo Voepass si è schiantato era attiva un’allerta meteo per “l’alto rischio di congelamento”. L’ATR 72-500 precipitato a Vinhed aveva 14 anni e faceva parte della flotta della compagnia aerea Voepass Linhas Aéreas dall’ottobre 2022.

