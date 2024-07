Il pilota è l’unico sopravvissuto dell’aereo che mercoledì 24 luglio si è schiantato al decollo a Kathmandu, in Nepal. L’aereo di linea che trasportava 19 persone.

Negli ultimi decenni il Nepal è stato teatro di numerosi incidenti mortali con aerei ed elicotteri. Il volo della Saurya Airlines trasportava due membri dell’equipaggio e 17 membri dello staff della compagnia aerea nepalese per un volo di prova, ha dichiarato il portavoce della polizia nepalese Dan Bahadur Karki. “Il pilota è stato salvato ed è in ospedale” – ha aggiunto. In totale sono stati trovati “18 corpi, tra cui quello di uno straniero” – ha detto il portavoce, aggiungendo che saranno sottoposti ad autopsia. Gyanendra Bhul dell’Autorità per l’aviazione civile del Nepal ha dichiarato che il volo è stato effettuato per motivi tecnici o di manutenzione, senza fornire ulteriori dettagli.

Nessun funzionario è stato in grado di confermare la nazionalità dell’unico straniero a bordo. Le immagini condivise dall’esercito nepalese mostrano la fusoliera dell’aereo spaccata e ridotta a uno scafo bruciato. L’aereo è precipitato intorno alle 11:30 (7:30 in Italia), ha dichiarato l’esercito in un comunicato. La squadra di intervento rapido dell’esercito sta partecipando alle operazioni di salvataggio, secondo la stessa fonte. Secondo il portale di notizie Khabarhub, l’aereo ha preso fuoco dopo aver sbandato fuori pista.

Il velivolo doveva decollare sulla rotta aerea più trafficata del Nepal, tra Kathmandu e Pokhara, un importante centro turistico della repubblica himalayana. Saurya Airlines opera esclusivamente con Bombardier CRJ 200, secondo il suo sito web. La compagnia aerea nepalese opera solo voli nazionali. Il trasporto aereo di persone e merci ha conosciuto un boom negli ultimi anni in Nepal , come mezzo di transito tra aree di difficile accesso, in particolare per gli escursionisti e gli scalatori stranieri.

Ma è ostacolato da una mancanza di sicurezza dovuta all’inadeguatezza della formazione e della manutenzione. Questi problemi sono aggravati dalla geografia di questa repubblica di alta montagna. Il tempo può cambiare rapidamente, creando condizioni di volo pericolose. L’Unione Europea ha bandito tutti i vettori nepalesi dal suo spazio aereo per motivi di sicurezza.

