‘Aiuto, mi hanno accoltellata’, omicidio giallo a Terno d’Isola: morta la 33enne Sharon Verzeni

Agonizzante, Sharon Verzeni aveva trovato la forza per chiamare il 118 per chiedere aiuto. “Aiuto, mi hanno accoltellata”. Omicidio nella notte a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Poco prima dell’1:00 del 30 luglio, in via Castegnate, la 33enne è stata soccorsa in strada dalla Croce rossa di Bonate Sotto.

Sharon Verzeni ha allertato il 118 dopo essere stata colpita al torace ed alla schiena, la 33enne non ce l’ha fatta

Presentava ferite da arma da taglio al torace e alla schiena. Aveva perso molto sangue. Portata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è poi deceduta. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Zogno che hanno chiesto al Comune di acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire cosa sia accaduto nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio. Il compagno era a casa sua. I vicini hanno riferito di aver visto la donna uscire più volte in piena notte. Pare che avesse l’abitudine di camminare di notte. Non è da escludere che la donna conoscesse il suo assassino.

La vittima era originaria di Bottanuco: i genitori erano in vacanza, il compagno a casa

Sharon Verzeni era originaria di Bottanuco ma abitava a Terni da circa tre anni e lavorava come estetista. La famiglia della 33enne era molto conosciuta nel comune bergamasco. Il papà della vittima, Bruno, aveva lavorato all’ufficio anagrafe e quando si è verificata la tragedia era in vacanza con la moglie, Maria Teresa Previtali. Sharon lascia anche un fratello, Cristopher, e una sorella, Melody.