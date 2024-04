Alessandra Lucia Ripoli trovata a Napoli, la 23enne di Capaccio era scomparsa a Pasquetta

Ritrovata dopo 15 interminabili giorni di apprensione per i genitori e gli amici. La 23enne Alessandra Lucia Ripoli era scomparsa il giorno di Pasquetta, il 1° aprile, da Capaccio Paestum.

Alessandra Lucia Ripoli si era recata a Napoli per la Pasquetta e non era più rientrata

La giovane aveva raggiunto Napoli per trascorrere la festività ma non era rientrata. Era capitato in altre occasioni che si allontanasse ma mai un periodo così prolungato di silenzio. Una situazione che aveva allarmato i familiari che hanno denunciato la scomparsa. L’associazione Penelope Campania Odv si è attivata per diffondere l’appello con la foto e la descrizione della ragazza che è stata condivisa sui social da tantissime persone.

Il telefonino risultava spento e l’ultima volta era stata avvistata nella zona di Forcella a Napoli. Dopo tante segnalazioni rivelatesi prive di fondamento Alessandra Lucia Ripoli è stata trovata nella serata di lunedì 15 aprile a Napoli dalla dalla Polizia Ferroviaria. Sta bene ed ha avuto modo di mettersi in contatto con i genitori.