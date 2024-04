Ramona Zinta ritrovata dopo due giorni a Ginosa: ‘Vagava in stato confusionale’

Dopo ore di angoscia è stata ritrovata giovedì 4 aprile Ramona Zinta, la 39enne originaria della Lettonia scomparsa martedì 2 aprile da Ginosa, in provincia di Taranto. La donna si era allontanata intorno alle 19:00 per fumare una sigaretta mentre lavorava come cameriera nella pizzeria La Pescarella.

Ramona Zinta è stata rintracciata a 4 chilometri dal luogo della scomparsa: ‘Sta bene, è in ospedale per accertamenti’

Come riferito dall’inviato di Chi l’ha visto la donna è arrivata in stata avvistata in contrada Montescaglioso, a 4 chilometri dal luogo dove era scomparsa. “Era in stato confusionale ed è stata accompagnata in ospedale. Fortunatamente sta bene” – ha riferito un volontario impegnato nelle ricerche.

É stato avvertito subito il figlio e l’amica Nadine che aveva lanciato un appello nel corso della puntata di Chi l’ha visto. Ramona Zinta è ricoverata all’ospedale di Castellaneta per accertamenti. Nelle prossime ore si farà chiarezza su quanto accaduto alla 39enne che ha trascorso due notti fuori casa. Il sindaco di Ginosa, Vito Parisi, ha ringraziato Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del fuoco, Protezione civile e tutti coloro che hanno collaborato alle ricerche.