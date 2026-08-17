Alessandro D’Angelo morto a 21 anni dopo l’incidente a Castel Volturno: è giallo sulla possibile corsa tra moto

Alessandro D'Angelo

Castel Volturno, il giovane era rimasto gravemente ferito il 9 agosto in via Marinella

È morto dopo giorni di agonia Alessandro D’Angelo, 21 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte del 9 agosto a Castel Volturno, lungo via Marinella, nella zona Scatozza.

Lo schianto si era verificato intorno alle 3, nei pressi di un bar. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si era scontrato con un’altra due ruote condotta da un ragazzo di circa 20 anni.

Le condizioni di Alessandro erano apparse immediatamente disperate. Dopo l’intervento dei soccorritori, il 21enne era stato trasportato in codice rosso al Pineta Grande Hospital, dove i medici avevano cercato di salvargli la vita anche attraverso un delicato intervento chirurgico.

Alessandro D’Angelo non ce l’ha fatta

Nonostante le cure ricevute e gli sforzi del personale sanitario, il quadro clinico del giovane non è migliorato. Alessandro è morto dopo diversi giorni trascorsi in condizioni gravissime.

La notizia della sua scomparsa è arrivata nella tarda serata di ieri, gettando nello sconforto quanti lo conoscevano a Castel Volturno.

Anche l’altro ragazzo coinvolto nell’incidente era stato trasferito in ospedale. Le sue condizioni, però, erano risultate meno gravi rispetto a quelle di Alessandro.

Gli investigatori verificano l’ipotesi della corsa tra moto

Restano da chiarire le cause dello schianto e soprattutto cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti all’impatto.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche quella di una possibile gara improvvisata tra le due moto. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora da verificare e che non può essere considerata un dato acquisito.

Gli accertamenti delle forze dell’ordine dovranno stabilire la dinamica esatta dell’incidente, verificando la posizione dei due mezzi, la loro velocità e ogni altro elemento utile a ricostruire quanto accaduto quella notte in via Marinella.

Il dolore della comunità di Castel Volturno

La morte di Alessandro D’Angelo riporta ancora una volta l’attenzione sui rischi legati agli incidenti con le moto, soprattutto durante le ore notturne e sulle strade maggiormente trafficate.

Secondo quanto riportato dalle fonti, il 21enne al momento dello schianto non indossava il casco, un elemento che dovrà essere eventualmente valutato nell’ambito degli accertamenti sulla dinamica e sulle conseguenze dell’impatto.

Resta però centrale l’inchiesta sull’incidente del 9 agosto a Castel Volturno. La priorità degli investigatori è ora ricostruire con precisione la sequenza che ha portato allo scontro tra le due moto e verificare se, come ipotizzato, i due giovani stessero effettivamente percorrendo la strada nell’ambito di una gara improvvisata.