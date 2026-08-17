Raymond Asosa Agheyisi, morto a 24 anni dopo l’aggressione a Roma: giallo sulla ferita all’addome

Il luogo dell'aggressione a Roma

L’aggressione in via Giorgio Morandi

È morto in ospedale Raymond Asosa Agheyisi, 24 anni, ferito nel primo pomeriggio di oggi in via Giorgio Morandi, nel quartiere romano di Tor Sapienza.

La polizia è intervenuta intorno alle 15, dopo una richiesta di aiuto arrivata da un amico del giovane. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il 24enne presentava una ferita all’addome.

Le condizioni sono apparse subito gravissime. Raymond è stato soccorso e trasferito in codice rosso al policlinico Casilino, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo il ricovero.

Ancora da chiarire come è stato ferito

È uno degli aspetti sui quali si stanno concentrando gli investigatori della Squadra Mobile di Roma. Al momento, infatti, non è ancora stato stabilito con certezza con quale arma sia stato ferito il giovane.

La lesione all’addome potrebbe essere stata provocata da un’arma da taglio oppure da un colpo di pistola. Saranno gli accertamenti investigativi e medico-legali a fornire elementi utili per chiarire la natura della ferita e ricostruire la sequenza dell’aggressione.

Gli investigatori stanno inoltre cercando di identificare la persona che avrebbe aggredito il 24enne e di ricostruire cosa sia accaduto prima dell’arrivo dei soccorsi.

Il quartiere e la pista dello spaccio

L’aggressione è avvenuta in una zona della periferia sud-est della Capitale che, secondo quanto riferito dagli investigatori, è considerata una delle principali piazze di spaccio di Roma.

Per questo motivo, al momento, nessuna pista viene esclusa. Gli accertamenti dovranno stabilire se l’omicidio sia maturato nell’ambito di una vicenda legata alla criminalità della zona oppure se all’origine del ferimento ci siano altre ragioni.

La priorità degli investigatori è ora individuare l’aggressore e comprendere il contesto nel quale è avvenuta l’aggressione.

Il presidente del Municipio: “Avevo chiesto più presenza delle forze dell’ordine”

La morte di Raymond Asosa Agheyisi riaccende anche l’attenzione sulla sicurezza nel quartiere. Il presidente del V Municipio di Roma, Mauro Caliste, ha ricordato che appena due settimane fa nella stessa area una persona era stata gambizzata.

«Purtroppo, dopo che due settimane fa una persona è stata gambizzata, questa volta ci è scappato il morto», ha dichiarato Caliste, chiedendo una maggiore presenza delle forze dell’ordine anche attraverso attività di prevenzione.

Il presidente del Municipio ha poi allargato la sua riflessione alla situazione della sicurezza nelle grandi città, sostenendo che la violenza sia diventata un fenomeno quotidiano.

Intanto, però, sul terreno investigativo resta ancora da ricostruire con precisione la tragedia di via Giorgio Morandi. Raymond Asosa Agheyisi, giovane nato e cresciuto a Roma, è morto dopo una ferita che non gli ha lasciato scampo. Gli investigatori stanno cercando la persona che lo ha aggredito e tutti gli elementi necessari per capire come, perché e in quale contesto sia stato colpito.