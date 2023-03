Alessandro Venturelli, la mamma: ‘Aveva paura e dormiva con me prima di sparire’, le segnalazioni

“É stata un’escalation, il cambiamento grosso risale a 10 giorni prima della scomparsa dove dice che lui ha paura e che si sente manipolato”. La mamma di Alessandro Venturelli ha raccontato a Quarto Grado, nel corso della puntata del 17 marzo, paure e preoccupazioni del figlio prima di sparire nel nulla.

Roberta Carassai a Quarto Grado: ‘Mi diceva di sentirsi manipolato e di stare attenta’

“Mi diceva mamma stai attenta quando vai in giro, che non ti facciano del male” – ha riferito Roberta Carassai. Dieci giorni prima di andare via dall’abitazione di Sassuolo dorme insieme alla madre. “La notte prima della scomparsa è stata la prima in cui ha voluto dormire da solo”. Quel giorno Alessandro Venturelli era aggressivo e la mattina litiga con lei fino a romperle gli occhiali.

Da quel 5 dicembre 2020 sono trascorsi 833 giorni. La Procura ha aperto un fascicolo per sequestro di persona a carico di ignoti. Le tracce recuperate dal telefonino portano in Olanda per alcune ricerche fatte dal 22enne. In questo lasso di tempo Roberta Carassai ha ricevuto anche telefonate strane ma non ci sono elementi che facciano pensare a tentativi di contatto del giovane di Sassuolo.

Alessandro Venturelli e l’age progression da clochard

La doppia segnalazione in Olanda e l’age progression: ‘Faccio fatica a pensare che viva da clochard’

Tra le ipotesi che Alessandro Venturelli si trovi all’esterno, forze nei Paesi Bassi, e che abbia deciso di vivere come clochard. Da qui la ricostruzione dell’immagine dello scomparso in age progression con l’aspetto trasandato. In una delle ultime chat chiedeva informazioni ad una persona su quanto distava la sua abitazione da Amsterdam.

Roberta Carassai è stata in Olanda ma non ha avuto la possibilità di lanciare un appello in televisione. Due segnalazioni invece sono arrivate sulle pagine social delle Polizia olandese. Entrambe risalgono ad ottobre e riguardano un ragazzo somigliante ad Alessandro ma le forze dell’ordine non hanno potuto verificare in quanto nei Paesi Bassi non c’è nessun fascicolo aperto sulla scomparsa di Venturelli. “Faccio fatica a pensare ad Alle che vive da clochard. Lui amava la comodità”.