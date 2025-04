Alessandro Venturelli, diffuse 7 nuove foto dopo la segnalazione nelle Marche

Diffuse nuove foto per ritrovare Alessandro Venturelli

Da quasi 5 anni non si hanno notizie di Alessandro Venturelli, scomparso a Sassuolo il 4 dicembre 2020. La mamma, Roberta Carassai, non ha mai perso la speranza di riabbracciarlo e, non senza difficoltà, continua a verificare le quotidiane segnalazioni oltre che eventuali elementi che possano essere utili a ritrovare il figlio.

Le nuove age progression di Alessandro Venturelli a Storie italiane

Gli ultimi avvistamenti nella Marche dopo che nei mesi scorsi si era battuta la pista rumena. Lo avrebbero visto a inizio gennaio su un treno che percorreva la tratta Ancona-Bologna. La madre di Alle si è recata a Sirolo con il marito per verificare l’attendibilità delle segnalazioni e chiedere aiuto ai residenti nel caso ci fossero nuovi avvistamenti. “Ci hanno promesso che terranno gli occhi aperti”. Nel corso della puntata del 18 aprile di Storie italiane Roberta Carassai ha mostrato una nuova age progression di Alessandro Venturelli con la diffusione di 7 nuove foto.

Le nuove foto di Alessandro Venturelli

“Sono passati quattro anni e mezzo e potrebbe essere molto diverso rispetto a quando è andato via. Qualche settimana fa abbiamo ricevuto una segnalazione da Pesaro e siamo andati a verificare sperando in un colpo di fortuna che non c’è stato. A dicembre è arrivata la terza richiesta di archiviazione” – ha riferito a Storie italiane rimarcando che le segnalazioni arrivano senza foto.

Il giallo del profilo Instagram

“Non doveva aprirsi un fascicolo per allontanamento volontario. Nessuno ha ascoltato. Abbiamo denunciato la difficoltà, il malessere. C’erano tutti i presupposti per muoversi subito”. Poi ha raccontato un dettaglio sul telefono di Alle. “Nel profilo Instagram di Alessandro i seguiti dal suo profilo cambiano in continuazione. Abbiamo chiesto in tutto i modi di verificare i suoi social”.