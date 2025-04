Valentina Maiolini-Rothbacher, l’interprete di Meloni si scusa: ‘Ha fatto bene a interrompermi’

Valentina Maiolini Rothbacher e la premier Meloni

Durante l’incontro ufficiale tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tenutosi nello Studio Ovale della Casa Bianca, un momento di imbarazzo ha coinvolto l’interprete ufficiale Valentina Maiolini-Rothbacher. Un errore nella traduzione ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, portando l’interprete a scusarsi pubblicamente.​

‘Mi dispiace non essere stata utile al Presidente’

“Chiedo scusa, non mi era mai successo, non so che abbia fatto il mio cervello, mi dispiace soprattutto di non essere stata utile al Presidente” – ha dichiarato Maiolini-Rothbacher in un’intervista al Corriere della Sera. Dopo l’accaduto, l’interprete è tornata a Roma insieme alla premier e ha cercato un po’ di tranquillità sulle colline di Santa Marinella, con il mare davanti.

“Ha fatto bene a interrompermi. L’incontro era troppo importante, si parlava di spese militari, ogni parola aveva un grande peso. Lei voleva essere compresa perfettamente da Donald Trump, in quel momento si stava parlando di spese militari e invece io leggevo gli appunti lentamente”

La solidarietà dei colleghi

L’episodio ha sollevato discussioni sull’importanza del ruolo degli interpreti nelle relazioni internazionali e sulla pressione a cui sono sottoposti durante eventi di alto profilo. Maiolini-Rothbacher, professionista con anni di esperienza, ha sottolineato come l’errore sia stato un evento isolato nella sua carriera.​

“Sono profondamente dispiaciuta per l’incidente. Lavoro con dedizione e professionalità, e questo episodio non riflette il mio standard abituale” – ha aggiunto. Molti colleghi e professionisti del settore hanno espresso solidarietà, riconoscendo la difficoltà del compito e l’umanità dietro ogni ruolo professionale.​

La reazione di Meloni e Trump

Notando la difficoltà dell’interprete, Meloni ha deciso di proseguire l’incontro traducendo personalmente le proprie parole. Nonostante l’incidente, Trump ha elogiato Meloni sui social media, definendola una leader appassionata e competente. Ha inoltre accettato l’invito a visitare l’Italia, con la possibilità di organizzare un incontro con altri leader europei durante il soggiorno.

L’incidente ha anche evidenziato la necessità di supporto e comprensione per i professionisti che operano sotto pressione, ricordando che anche i più esperti possono incorrere in momenti di difficoltà. Maiolini-Rothbacher ha concluso l’intervista esprimendo la speranza che questo episodio possa servire come spunto di riflessione sulla complessità del lavoro degli interpreti e sull’importanza di un ambiente di lavoro comprensivo e solidale.