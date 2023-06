Alessia Pifferi, l’ex compagno: ‘Mi ha detto che faceva la psicologa infantile’, la bugia su Diana

All’ex partner Alessia Pifferi aveva raccontato una serie di bugie. La 37enne, imputata per l’omicidio pluriaggravato della figlia aveva costruito un castello di bugie che andava dalla professione alla piccola Diana, morta nel luglio del 2020.

L’ex compagno di Alessia Pifferi ascoltato in tribunale: ‘Ha un carattere brusco ma mi è sembrata normale’

L’uomo ha testimoniato nel corso dell’udienza del 27 giugno. “Alessia ha un carattere brusco, in cui le capita di alterarsi facilmente, ma mi è sembrata una persona del tutto normale” – ha detto l’ex compagno davanti alla Corte di assise di Milano. “Mi diceva che lavorava in smartworking e che faceva la psicologa infantile. A volte mi parlava dei casi piu’ interessanti che seguiva, ma io non l’ho mai vista fare telefonate” – ha raccontato l’uomo, un elettricista residente nel Bergamasco, rispondendo alle domande dei pm Rosaria Stagnaro e Francesco De Tommasi, titolari delle indagini condotte dalla Squadra mobile.

Alessia Pifferi aveva mentito al compagno 58enne anche quando le chiesa con chi si trovava Diana nei giorni in cui si era allontanata da casa. “La mattina del 20 luglio quando mi ha chiamato, mi ha detto in maniera molto confusa che Diana era morta. Mi ha detto che non era vero che fosse andata al mare sorella, ma era rimasta a Milano con una baby sitter”. “Una cosa così mi ha distrutto”- ha concluso l’ex compagno.

‘Quando mi chiamò per dirmi che Diana era morta disse che era rimasta a Milano con la baby sitter’

Prima di lui ha testimoniato l’ex marito di Alessia che abita nell’appartamento di fronte a quello dove è morta Diana. “La mia ex moglie mi ha inviato a prendere un caffè il martedì e mi ha detto che sarebbe andata al mare con la bambina il successivo giovedì. Quel giorno l’ho sentita parlare al telefono in casa”. Poi più nessuno rumore nonostante nell’appartamento fosse da sola Diana. “Non la sentire piangere dovrei fatto di tutto per salvarla” – ha detto l’ex marito. Il processo riprenderà il prossimo 3 luglio