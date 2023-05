Alessia Pifferi, le relazioni medico – psicologiche: ‘É come una bimba di 7 anni’

“Alessia Pifferi è come una “bimba di 7 anni” con un “quoziente intellettivo di 40“. A parlare delle relazioni medico-psicologiche della donna accusata di omicidio volontario pluriaggravato per aver abbandonato in casa la figlia di 18 mesi Diana provocandone la morte è la sua legale, avvocato Alessia Pontenani, al termine della seconda udienza del processo davanti alla Corte di Assise di Milano.

Nel dibattimento entra la documentazione redatta in carcere – dove la 37enne si trova dallo scorso 21 luglio – dai medici del Dipartimento di salute mentale a San Vittore. All’interno si parla di “grave disabilità cognitiva” che la difesa intende valorizzare in aula.

L’ok del giudice Ilio Mannucci Pacini arriva nonostante il parere negativo della Procura, rappresentata dai pm Rosaria Stagnaro e Francesco De Tommasi, che avevano chiesto l’espulsione dal fascicolo della relazione dal carcere e delle parti civili, la madre di Alessia Pifferi, Maria Assandri, e la sorella Viviana Pifferi assistite dall’avvocato di Milano Emanuele De Mitri.