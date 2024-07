Alex Marangon non è morto per una caduta accidentale: ‘Picchiato duramente’, lo sciamano: ‘Sconvolti’

Le risultanze dell’autopsia eseguita non lasciano dubbi sul fatto che Alex Marangon, il 25enne di Marcon (Venezia) ritrovato lunedì 1° luglio sul Piave, sia stato ucciso prima di finire, o di essere gettato, nel Piave.

Alex Marangon, l’autopsia ha escluso la morte accidentale: ‘Ecchimosi, ferite e un’emorragia interna al torace’

La conferma arriva dal procuratore capo di Treviso Marco Martani – ”Il ragazzo è stato picchiato duramente” – con diversi colpi, alcuni anche alla testa, con un oggetto incastrato. L’autopsia ha infatti escluso che la morte sia avvenuta per una caduta accidentale, non solo per la diffusione di ecchimosi e ferite, ma anche perché l’esame ha rilevato un’emorragia interna al torace che gli ha fatto perdere molto sangue.

Resta da verificare se, quando è stato aggredito, il giovane era preda degli effetti dell’ayahuasca che aveva bevuto durante il rito sciamanico condotto dal musicista e curandero colombiano Jhonni Benavides.

Nei prossimi giorni saranno sentiti tutti, partecipanti e organizzatori, che erano con il ragazzo al Sol de Putumayo nell’abbazia di Vidor (Treviso), di cui ormai si sa tutto, eccetto cosa sia accaduto tra le tre e le sei del mattino di domenica quando il giovane era scomparso da tre ore e quindi furono chiamati i carabinieri. Ora gli inquirenti indagano per omicidio e restano diversi lati oscuri da mettere a fuoco.

L’organizzatore della serata spirituale: ‘Sconvolti dal modo in cui ci stanno descrivendo’

Nel frattempo lo sciamano Andrea Zuin, organizzatore della serata “spirituale” nell’Abbazia di Vidor, insieme alla compagna Tatiana Marchetto, è sotto choc per l’accaduto e amareggiato per come è stato descritto il suo gruppo.

“Siamo profondamente sconvolti dal modo in cui la stampa ci sta descrivendo. Per oggi non sono in grado di dire altro e vi ringrazio per la comprensione. Mandiamo forza e amore alla famiglia di Alex in questo momento così doloroso anche attraverso la nostra musica che ad Alex piaceva molto” – ha dichiarato a Il Gazzettino.