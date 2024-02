Allarme bomba a Sanremo, il cuoco di Villa Nobel: ‘Stavamo servendo le orecchiette’

“Io lavoro dentro la Villa, faccio il cuoco. Intorno alle 22:00 ci hanno chiesto di evacuare la sala, anche se con molta tranquillità. Siamo usciti e adesso stanno effettuando la bonifica, sapremo più tardi”.

Il cuoco di Villa Nobel a Sanremo: ‘Ci hanno chiesto di evacuare la sala anche se con molta tranquillità’

A dirlo all’Adnkronos è il cuoco di Villa Nobel, evacuata a Sanremo per un sospetto allarme bomba alla vigilia della prima serata del Festival, in programma martedì 6 febbraio. ”Eravamo circa a metà cena. É successo tutto intorno alle 22:00. In quel momento stavamo al primo, stavamo servendo le orecchiette con le cime di rapa” – spiega lo chef.

A fare scattare le procedure di sicurezza una chiamata al commissariato di polizia che annunciava la presenza di materiale esplosivo. Si tratterebbe di una telefonata anonima ad allertare le forze dell’ordine In corso le verifiche, evacuata l’area dov’era in corso una cena.

La telefonata anonima e l’evacuazione alla festa di inaugurazione delle radio Mediaset

Sul posto sono arrivati anche gli Artificieri e le unità cinofile per i controlli e l’eventuale bonifica dell’area. Alla festa di inaugurazione di Villa Nobel, quartier generale delle radio Mediaset per il Festival, erano presenti numerosi ospiti, tra questi numerosi cantanti in gara a Sanremo 2024.