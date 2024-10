Alluvione Valencia: sale a 64 il numero delle vittime, il caos ai supermercati, l’allerta partita tardi

Sono almeno 64 le persone morte in Spagna, la maggior parte nella provincia di Valencia, a causa delle inondazioni provocate dall’alluvione nel sud e nell’est del paese iberico. Le strade della città di Letur, nella provincia orientale di Albacete, è stata invasa dall’acqua trascinando le auto per le strade.

Inondazione e morte nella provincia di Valencia, 38mila persone sono rimaste senza elettricità

I corpi sono stati recuperati nelle località di Torrent, Chiva, Cheste, Alfafar e Alcudia, le più colpite dalle piogge torrenziali, secondo i servizi di emergenza citati dall’agenzia Efe. Intanto, unità dell’esercito stanno partecipando ai soccorsi. Almeno 38.000 persone sono rimaste senza luce, segnala la compagnia elettrica Ibedrola, che sta cercando di ripristinare i servizi elettrici. Mentre i collegamenti ferroviari fra Madrid e Valencia hanno subito gravi disagi con la soppressione di numerose corse dei treni ad alta velocità, per l’allagamento dei binari.

Le autorità spagnole affermano che in otto ore a Valencia è caduta la pioggia che cade in un anno. Come scrive El Pais, l’Agenzia meteorologica statale (Aemet) aveva alzato martedì 29 ottobre alle 8:00 il livello di allerta da arancione a rosso per la costa meridionale di Valencia, dove in appena un’ora si erano accumulati 90 litri. Si stimava che le piogge avrebbero potuto essere dai 150 ai 180 litri per metro quadrato, ma alla fine ne sarebbero stati rilevati più di 445, secondo i dati provvisori.

🌍🇪🇸 More than 60 people have died due to flooding in the province of Valencia. 1,000 soldiers from Spain’s emergency response units have been deployed, the death toll is expected to rise in one of the worst natural disasters to hit Spain in recent years.

pic.twitter.com/ow9HGf7MYC pic.twitter.com/JL8pfQnJ5w — EarthXPress (@EarthXPress) October 30, 2024

Increíble 😱😱😱 Como de película lo que ha sucedido en Valencia España 🇪🇸 😱😱😱pic.twitter.com/A8bepAFARV — Nakjum V. (@nakjum_nahum) October 30, 2024

‘Caduta in otto ore la pioggia di un anno’

I supermercati di Valencia registrano già alcuni episodi di panico: c ‘è chi comincia a fare incetta di confezioni d’acqua per paura di restare senza acqua potabile a casa. Lo scrive El Pais. “C’è gente che ha preso la propria macchina per trasportare più acqua possibile, era incredibile, ti imbattevi in ​​persone che trasportavano quante più bottiglie potevano” – dice Nuria Guaita, residente nella capitale.

“Ci sono pallet di latte e riso completamente distruttivi”, spiega Ana Furió, un’altra abitante di Mislata, un comune vicino. Il caos nei supermercati della provincia ha costretto il Dipartimento dell’Ambiente della Generalitat a inviare un avviso secondo cui non vi è alcun rischio di contaminazione nell’acqua.

“Non mi aspettavo” un racconto di una simile “gravità” per le piogge torrenziali che hanno colpito la Spagna e in particolare la regione di Valencia.”Il messaggio di allerta sui cellulari della protezione civile è arrivato tardi, verso le 20:00″ – ha detto a LaPresse Gianluca Libianchi, 31enne italiano che da due anni e mezzo vive a Valencia. “C’era un avviso di abbondanti piogge ma non mi aspettavo una cosa del genere”.

Una gran persona jamás abandona a su mascota. Ni con el agua al cuello inundándose su casa en Valencia mientras la rescatan.

Toda mi admiración👏🏻 pic.twitter.com/d4uO8EzLft — Fran Navarro (@fran_navarr0) October 30, 2024

La testimonianza di un italiano: ‘Il messaggio di allerta sui cellulari della protezione civile è partito in ritardo’

Il 31enne, che abita in centro città, spiega che se avesse dovuto spostarsi in macchina lo avrebbe fatto, perché non era al corrente che la situazione sarebbe potuta diventare così grave. A essere colpita dalle piogge è stata principalmente l’area metropolitana e non il centro dove, racconta Libianchi, “c’è stata un po’ di pioggia solo nel pomeriggio e la sera, con qualche albero caduto”, ma nulla di più grave. In ogni caso è stato sconsigliato ai residenti di spostarsi. “Le metro sono chiuse” – riferisce il giovane, e la gente si sta spostando a piedi.