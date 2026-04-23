Amsterdam, arrestato il compagno di Ilenia Panzolini: il giallo della morte nella casa di Madurastraat

Antonio Lupoli e Ilenia Panzolini

Il ritrovamento e l’arresto

È stato fermato dalle autorità olandesi Antonio Lupoli, 46 anni, italiano, compagno di Ilenia Panzolini, la 45enne originaria di Montefiascone trovata senza vita in un appartamento ad Amsterdam.

L’uomo è stato arrestato poche ore dopo il ritrovamento del corpo ed è attualmente detenuto in isolamento. Può avere contatti esclusivamente con il proprio legale, mentre gli investigatori lavorano per ricostruire ogni dettaglio della vicenda.

Il caso, al momento, viene trattato come un possibile femminicidio maturato in ambito domestico.

La segnalazione dei vicini e l’intervento della polizia

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di venerdì 17 aprile, quando alcuni vicini hanno allertato la polizia segnalando una situazione sospetta in un appartamento di Madurastraat, nel quartiere Indische Buurt, nella zona est della capitale olandese.

Gli agenti sono intervenuti intorno alle 19:45. Una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato il corpo senza vita della donna.

L’area è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi della scientifica. Da quel momento è partita l’indagine.

Un rapporto sotto la lente degli investigatori

Secondo le prime informazioni, Ilenia Panzolini e Antonio Lupoli vivevano insieme ad Amsterdam da circa dieci anni. Entrambi lavoravano nel settore della ristorazione, tra turni come camerieri e lavori saltuari in albergo.

La coppia si era sposata nel 2014 e, prima del trasferimento nei Paesi Bassi, aveva vissuto tra Montefiascone e Bolsena.

Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione proprio sul contesto familiare e sulla relazione tra i due, nel tentativo di capire cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla morte.

Il ruolo dell’autopsia

Uno dei passaggi chiave sarà l’esame autoptico sul corpo della vittima. Solo gli esiti medico-legali potranno chiarire le cause del decesso e stabilire eventuali segni di violenza.

Al momento, le autorità olandesi mantengono il massimo riserbo. Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle modalità della morte.

Testimoni e ricostruzione della dinamica

Dopo il sequestro dell’appartamento, gli investigatori stanno ascoltando i residenti della zona. L’obiettivo è raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica e verificare eventuali rumori, movimenti sospetti o presenze nelle ore precedenti.

Secondo quanto riportato dai media locali, la polizia non esclude alcuna pista, ma considera seriamente l’ipotesi di un delitto.

Il dolore a Montefiascone

La notizia della morte di Ilenia Panzolini è arrivata nella sua città d’origine con alcuni giorni di ritardo, lasciando la comunità sotto shock.

A Montefiascone la donna lascia la madre e due sorelle. Il clima è quello del dolore e del silenzio.

Chi la conosceva la descrive come una persona “educata e sensibile”. Una vita costruita lontano dall’Italia, ma ancora profondamente legata alle proprie radici.

Il caso seguito anche dall’Italia

L’ambasciata italiana all’Aja sta seguendo da vicino la vicenda e sta fornendo assistenza alla famiglia della vittima.

Nel frattempo, l’indagine prosegue in Olanda, dove gli inquirenti lavorano per chiarire cosa sia accaduto all’interno di quell’appartamento.

Una verità ancora da costruire

Al momento, il quadro resta incompleto. L’arresto del compagno rappresenta un passaggio importante, ma non definitivo.

Saranno le prossime ore, tra esami tecnici e testimonianze, a delineare con maggiore precisione i contorni di una vicenda che presenta ancora molte zone d’ombra.