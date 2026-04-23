Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Pietracatella, la svolta della ricina: ora il telefono di Alice può cambiare l’inchiesta

DiRedazione

Pubblicato: 23 Apr, 2026 - ore: 23:56 #Pietracatella, #ricina
Antonella Ielsi e Sara Di VitaAntonella Di Ielsi e Sara Di Vita

La conferma: è stata ricina

Arriva una svolta decisiva nell’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi. La relazione del centro antiveleni Maugeri di Pavia, trasmessa alla Procura di Larino, conferma ciò che finora era solo un sospetto: le due donne sono morte per una grave intossicazione da ricina.

Un elemento che cambia radicalmente il quadro investigativo. Non si tratta più di un’ipotesi, ma di una certezza scientifica che impone una nuova lettura dei fatti e apre interrogativi ancora più profondi.

Il nodo centrale: da dove arriva il veleno

La ricina è una sostanza altamente tossica e difficile da reperire. Proprio per questo, la sua presenza rende ancora più complessa la ricostruzione.

La domanda da cui ora parte l’indagine è una sola: come è stata introdotta? E soprattutto, da chi?

Senza individuare l’origine del veleno, spiegano gli investigatori, non sarà possibile attribuire responsabilità precise.

Il telefono di Alice sotto analisi

In questa fase, l’attenzione si concentra sul cellulare di Alice, la figlia maggiorenne sopravvissuta perché quella sera non era in casa.

Il suo iPhone è stato sequestrato e sarà oggetto di un accertamento irripetibile. Gli investigatori analizzeranno un periodo ampio, dal primo dicembre al 13 aprile, cercando elementi utili a ricostruire gli ultimi mesi prima della tragedia.

Dentro quel dispositivo ci sono chat, email, conversazioni social, cronologia delle ricerche e dati di geolocalizzazione. Un archivio potenzialmente decisivo.

Le “note” e i pasti di Natale

Tra gli elementi più rilevanti ci sarebbero anche alcune annotazioni personali. Nelle “note” del telefono comparirebbero infatti appunti sui pasti consumati dalla famiglia tra il 22 e il 25 dicembre.

Dettagli che, in un contesto normale, sarebbero irrilevanti, ma che oggi diventano centrali per ricostruire cosa sia stato ingerito nei giorni chiave.

Secondo quanto emerso, Alice avrebbe annotato quei dati per non dimenticarli. Un gesto che ora assume un valore investigativo.

Due filoni d’indagine

Il procedimento si sviluppa su due binari distinti.

Da una parte c’è il fascicolo per omicidio colposo nei confronti di cinque medici, per verificare eventuali responsabilità sanitarie. Dall’altra resta aperta l’ipotesi di duplice omicidio premeditato, al momento senza indagati.

Due piste che procedono in parallelo, senza ancora incontrarsi.

L’interrogativo sul sequestro del telefono

Un elemento che solleva domande è la scelta di sequestrare solo il telefono di Alice, che resta parte offesa, e non quello degli altri familiari.

Secondo il legale Vittorino Facciolla, difensore del padre Gianni Di Vita, si tratterebbe di una strategia investigativa:

“Gli inquirenti stanno procedendo per gradi, concentrandosi su un aspetto alla volta”.

Lo stesso avvocato esclude qualsiasi coinvolgimento della ragazza:

“È impensabile che una 18enne possa gestire una cosa del genere”.

Le indagini sulla cerchia delle vittime

A conferma della fase delicata dell’inchiesta, negli ultimi giorni sono stati ascoltati amici e conoscenti delle due vittime.

L’obiettivo è ricostruire relazioni, abitudini e contatti, nel tentativo di individuare eventuali elementi rimasti finora nell’ombra.

Una verità ancora lontana

A distanza di mesi, la casa di Pietracatella resta sotto sequestro. Un segnale chiaro: il quadro non è ancora definito.

Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi, tra cui l’esito completo delle autopsie e nuovi possibili interrogatori.

La ricina ha dato una risposta. Ma le domande più importanti restano ancora aperte.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Caso Garlasco, esposto contro la difesa Stasi: De Rensis attacca ‘È una manovra per colpirci’

Apr 24, 2026 Redazione
Attualità

Amsterdam, arrestato il compagno di Ilenia Panzolini: il giallo della morte nella casa di Madurastraat

Apr 24, 2026 Redazione
Attualità

Femminicidio Foggia, Stefania Rago uccisa dal marito: urla, poi quattro colpi. ‘Non doveva finire così’

Apr 23, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Barbara d’Urso porta Mediaset in tribunale: scontro totale su diritti, contratti e addio

Attualità

Caso Garlasco, esposto contro la difesa Stasi: De Rensis attacca ‘È una manovra per colpirci’

Attualità

Amsterdam, arrestato il compagno di Ilenia Panzolini: il giallo della morte nella casa di Madurastraat

Attualità

Pietracatella, la svolta della ricina: ora il telefono di Alice può cambiare l’inchiesta

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.