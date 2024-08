Ana Maria Henao, si cerca nel vicentino il corpo dell’ereditiera scomparsa a Madrid: cosa è successo

La zona di Cogolo del Cengio, paesino del Vicentino dove la polizia italiana, quella spagnola e l’Fbi stanno cercando il corpo dell’ereditiera Ana Maria Henao, imprenditrice di origine colombiana e nazionalità statunitense scomparsa a Madrid a febbraio, è un punto in cui è stato localizzato il telefono dell’ex marito, David Knezevich, nei giorni in cui stava tornando in macchina da Madrid fino in Serbia e dove sono avvenuti movimenti sospetti dell’uomo.

Il telefono dell’ex marito di Ana Maria Henao è stato localizzato a Cogolo del Cengio: David Knezevich è in carcere in Florida

Lo riferisce a LaPresse il portavoce della famiglia di Ana Maria Henao, Joaquin Amills. Lungo il percorso che l’uomo ha fatto in macchina per tornare in Serbia, dopo la scomparsa della donna, ci sono stati dei punti in cui è uscito dalla rotta, ha fatto delle soste e sono stati rilevati movimenti strani, ha affermato il portavoce, sottolineando che prima delle ricerche nel Vicentino ne sono state effettuate altre in vari punti della Spagna dove era emerso che il veicolo aveva fatto pause o deviazioni, senza però che venisse trovato il corpo dell’imprenditrice.

Amills ha affermato che fin da subito la polizia nazionale spagnola ha condotto un’ottima indagine tracciando il tragitto compiuto da David Knezevich, attualmente in carcere in Florida, dalla Serbia alla Spagna e ritorno, seguendo i dati del telefono dell’uomo.