Ancona, agganciato da un’autocisterna mentre attraversa sulle strisce: muore 23enne

Una borsa sulle strisce pedonali e il corpo privo di vita di un giovane di 23 anni, Mustafe Abdi Ahmed, alcuni metri più avanti. Agganciato e trascinato da una autocisterna la mattina di lunedì 8 agosto ad Ancona.

Il tragico incidente si è verificato intorno alle 11:30 in zona Archi con il giovane che, provenendo dalla ferrovia, si stava dirigendo in via Mamiani. La vittima è un richiedente asilo che si era trasferito nel capoluogo delle Marche tre mesi fa dopo aver vissuto in un centro di accoglienza ad Ascoli.

Era arrivato in Italia con tante speranze che sono spazzate via in un attimo. Stava attraversando sulle strisce quando è stato agganciato dall’autocisterna che l’ha trascinato via all’altezza della fermata del bus. Il camionista si è reso conto dell’accaduto richiamato dalle urla dei residenti. Pochi metri ma fatali per il 23enne con gli operatori del soccorso che non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Sul posto gli uomini della polizia locale che hanno provveduto a delimitare l’area, ad effettuare i rilievi e ascoltare le prime testimonianze. Al momento dell’incidente mortale in tanti stavano aspettando il pullman alla fermata. Non è il primo tragico incidente che si verifica in zona Archi dove si è spenta la giovane vita di Mustafe Abdi Ahmed.