Andrea Prospero trovato morto in un appartamento di Perugia: medicine vicino al corpo

Andrea Prospero

É stato rinvenuto privo di vita in un locale non lontano dal centro di Perugia. Si è conclusa in maniera tragica la vicenda della scomparsa di Andrea Prospero, 19enne studente d’informatica all’Università di Perugia, originaria di Lanciano (Chieti), allontanatosi da dove vivere nel capoluogo umbro nel pomeriggio del 24 gennaio scorso senza lasciare alcuna comunicazione.

Il 19enne Andrea Prospero era scomparso il 24 gennaio: trovato adagiato su un letto

Il corpo è stato trovato adagiato sul letto in un appartamento, in un affittacamere, in via del Prospetto, traversa di via della Viola. Al suo fianco alcuni blister di farmaci. Sul posto le forze dell’ordine e il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone. Avvolti nel mistero gli ultimi giorni di vita di Andrea Prospero. La cella telefonica era stata agganciata nel quartiere Monteluce non lontano della zona del tragico ritrovamento. Da qui sono partite le ricerche che hanno portato le forze dell’ordine ad individuare il corpo di Andrea Prospero.

L’ultimo contatto con la sorella gemella

Andrea Prospero alloggiava all’Ostello Don Emilio Bromuri. Il giovane studente universitario era sparito venerdì 24 gennaio quando avrebbe dovuto incontrare la sorella gemella Anna per pranzare insieme in mensa, ma non si è mai presentato all’appuntamento fissato per le 13:45. L’ultimo contatto è avvenuto intorno alle 12.30, quando ha scritto un messaggio alla sorella, poi ha visualizzato i messaggi rimanendo online fino alle 14:00. Da allora però di lui si era persa ogni traccia.