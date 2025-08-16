Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Alessio Loparco e Sonia Mattalia: la decisione di lasciare l’avvocatura dopo Temptation e l’appello dei genitori

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 16 Ago, 2025 - ore: 17:44 #Alessio Loparco, #avvocatura, #Sonia Mattalia, #Temptation Island
Alessio e Sonia durante il falòAlessio e Sonia durante il falò

La scelta di lasciare l’avvocatura

Alessio Loparco e Sonia Mattalia, protagonisti indiscussi di Temptation Island 2025, hanno preso una decisione significativa: cancellarsi dall’ordine degli avvocati. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, la targa fuori dallo studio del 39enne foggiano sarebbe sparita, segnando simbolicamente la fine della loro attività legale.

La decisione risale al 12 giugno 2025, pochi giorni prima dell’inizio del reality condotto da Filippo Bisciglia, e sembra dettata dal desiderio di evitare possibili conflitti etici e professionali legati alla partecipazione al programma.

Il silenzio sui social e l’attesa dei fan

I profili Instagram di Alessio e Sonia, così come gli altri social, risultano fermi e probabilmente resteranno tali fino a settembre. È in quel periodo, infatti, che è prevista una puntata speciale di Uomini e Donne, nella quale verrà raccontata l’esperienza dei due protagonisti estivi.

L’appello dei genitori di Alessio

La scelta dei due ragazzi ha suscitato preoccupazione nei genitori di Alessio, Rosa Calabrese (73 anni) e Pietro Loparco (76 anni), raggiunti dal settimanale a Foggia. “Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché? Non farci soffrire inutilmente”, dichiarano, aggiungendo: “Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Facci solo sapere che stai bene e sei felice, così anche noi staremo meglio”.

I coniugi ricordano con orgoglio la determinazione del figlio: “Si è diplomato in ragioneria, ha pagato l’università da solo e ha sempre lavorato sodo. È stato entusiasta anche in TV, ma molti lo criticano. Mio marito spesso gli diceva: ‘Basta, non siamo in tribunale, parla come mangi’”.

I rumors sul mondo dello spettacolo

Secondo le indiscrezioni, Alessio e Sonia avrebbero scelto di prendere distanza dalla toga per dedicarsi con maggiore libertà al mondo dello spettacolo. La cancellazione dall’albo non è definitiva e può essere reversibile in base alla motivazione della richiesta o a eventuali procedimenti disciplinari.

Tra i commenti ironici sui social, qualcuno ha addirittura immaginato di rivedere Alessio in un episodio di C’è posta per te, con i genitori che lo invitano ad aprire la busta e risolvere la “sparizione” dei mesi passati.

L’attenzione rimane alta, tra rumor su possibili future apparizioni televisive e curiosità per la loro vita privata, che potrebbe essere raccontata in maniera più completa durante i prossimi appuntamenti televisivi.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Lino Banfi: ‘Con Alvaro Vitali non eravamo amici’, chiarisce su Fenech e denuncia ‘pubblicità truffa’

Ago 16, 2025 Redazione
Gossip e TV

Paolo Ruffini fa ritardare un volo Ryanair: il video dell’attore che si scusa con i passeggeri

Ago 15, 2025 Giuseppe D'Alto
Gossip e TV

Francesco Paolantoni mantiene la promessa e sfila in pelliccia sul lungomare di Napoli per lo scudetto (VIDEO)

Ago 15, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Alessio Loparco e Sonia Mattalia: la decisione di lasciare l’avvocatura dopo Temptation e l’appello dei genitori

Attualità

Momenti di paura a Marzamemi: uomo colpito da un fulmine durante un temporale

Attualità

Tragedia a Malta, muore il 21enne motociclista italiano Maichol Di Nunzio: appello e raccolta fondi

Gossip e TV

Lino Banfi: ‘Con Alvaro Vitali non eravamo amici’, chiarisce su Fenech e denuncia ‘pubblicità truffa’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.