Alessio Loparco e Sonia Mattalia: la decisione di lasciare l’avvocatura dopo Temptation e l’appello dei genitori

Alessio e Sonia durante il falò

La scelta di lasciare l’avvocatura

Alessio Loparco e Sonia Mattalia, protagonisti indiscussi di Temptation Island 2025, hanno preso una decisione significativa: cancellarsi dall’ordine degli avvocati. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, la targa fuori dallo studio del 39enne foggiano sarebbe sparita, segnando simbolicamente la fine della loro attività legale.

La decisione risale al 12 giugno 2025, pochi giorni prima dell’inizio del reality condotto da Filippo Bisciglia, e sembra dettata dal desiderio di evitare possibili conflitti etici e professionali legati alla partecipazione al programma.

Il silenzio sui social e l’attesa dei fan

I profili Instagram di Alessio e Sonia, così come gli altri social, risultano fermi e probabilmente resteranno tali fino a settembre. È in quel periodo, infatti, che è prevista una puntata speciale di Uomini e Donne, nella quale verrà raccontata l’esperienza dei due protagonisti estivi.

L’appello dei genitori di Alessio

La scelta dei due ragazzi ha suscitato preoccupazione nei genitori di Alessio, Rosa Calabrese (73 anni) e Pietro Loparco (76 anni), raggiunti dal settimanale a Foggia. “Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché? Non farci soffrire inutilmente”, dichiarano, aggiungendo: “Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Facci solo sapere che stai bene e sei felice, così anche noi staremo meglio”.

I coniugi ricordano con orgoglio la determinazione del figlio: “Si è diplomato in ragioneria, ha pagato l’università da solo e ha sempre lavorato sodo. È stato entusiasta anche in TV, ma molti lo criticano. Mio marito spesso gli diceva: ‘Basta, non siamo in tribunale, parla come mangi’”.

I rumors sul mondo dello spettacolo

Secondo le indiscrezioni, Alessio e Sonia avrebbero scelto di prendere distanza dalla toga per dedicarsi con maggiore libertà al mondo dello spettacolo. La cancellazione dall’albo non è definitiva e può essere reversibile in base alla motivazione della richiesta o a eventuali procedimenti disciplinari.

Tra i commenti ironici sui social, qualcuno ha addirittura immaginato di rivedere Alessio in un episodio di C’è posta per te, con i genitori che lo invitano ad aprire la busta e risolvere la “sparizione” dei mesi passati.

L’attenzione rimane alta, tra rumor su possibili future apparizioni televisive e curiosità per la loro vita privata, che potrebbe essere raccontata in maniera più completa durante i prossimi appuntamenti televisivi.