Momenti di paura a Marzamemi: uomo colpito da un fulmine durante un temporale

Pubblicato: 16 Ago, 2025 - ore: 17:29
Ragazzina di 13 anni è morta folgorata da un fulmine in GreciaUn uomo è stato colpito da un fulmine a Marzamemi

Colpito da un fulmine mentre controllava le barche

Attimi di paura nel primo pomeriggio a Marzamemi, dove un uomo di 45 anni è stato colpito da un fulmine durante un violento temporale. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava su un pontile, probabilmente per verificare alcuni ormeggi delle imbarcazioni, quando una scarica improvvisa lo ha centrato in pieno.

Rovinato al suolo, l’uomo è entrato in arresto cardiaco, ma grazie all’intervento immediato di alcuni presenti e del personale del 118, è stato possibile avviare le manovre di rianimazione.

Soccorso e ricovero in ospedale

I sanitari, giunti sul posto in pochi minuti, sono riusciti a stabilizzare l’uomo. Testimoni raccontano che, prima del trasporto in ospedale, l’uomo avrebbe persino fatto cenni rassicuranti. Successivamente è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Avola, dove si trova sotto osservazione per tutti gli accertamenti del caso.

La tempestività dei soccorsi ha evitato il peggio, trasformando quella che poteva essere una tragedia in un episodio fortunatamente a lieto fine. La situazione del meteo nel Siracusano è piuttosto critica per via della pioggia e della grandine che ha creato non poche difficoltà sia ieri che oggi. Numerose le richieste di intervento.

