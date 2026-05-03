Garlasco, la ragazza “ossessione” non è Chiara Poggi: ma lo scontrino ora cambia tutto

Nuovi elementi nell’inchiesta su Andrea Sempio tra messaggi, ipotesi di movente e verifiche sull’alibi
Nel caso di Chiara Poggi emerge un dettaglio che può cambiare completamente la lettura dell’inchiesta: la ragazza al centro dei messaggi di Andrea Sempio non sarebbe lei. Ma mentre la difesa prova a ridimensionare il movente, è lo scontrino del parcheggio a tornare al centro e a sollevare nuovi dubbi.
I messaggi e la ragazza: “Non è Chiara Poggi”
Al centro delle indagini ci sono oltre 3 mila messaggi pubblicati su un forum da “Andreas”, nickname attribuito a Andrea Sempio.
Contenuti che spaziano da riflessioni personali a frasi molto forti, fino a considerazioni sulla violenza. Secondo la Procura, questi scritti potrebbero delineare un possibile movente: un rifiuto sentimentale trasformato in rancore.
Ma la difesa ribalta il quadro.
Gli avvocati sostengono che la ragazza di cui si parla nei messaggi non sia Chiara Poggi, ma un’altra persona, conosciuta in passato. Non ossessione, ma una semplice “cotta”.
Un elemento che, se confermato, cambierebbe completamente l’interpretazione delle motivazioni ipotizzate dagli inquirenti.
Il movente sotto accusa: odio o costruzione investigativa?
La Procura contesta a Sempio anche l’aggravante dei motivi abietti, legati a un presunto rifiuto. Ma proprio questo punto è oggi uno dei più discussi.
La difesa è pronta a portare in aula quella che definisce la vera ragazza dei messaggi, per dimostrare che il collegamento con Chiara Poggi sarebbe forzato.
Questo è il nodo centrale: se cade il movente, l’intero impianto accusatorio cambia peso.
Lo scontrino: da alibi a possibile punto debole
Ma mentre si discute dei messaggi, è un altro elemento a diventare decisivo: lo scontrino del parcheggio di Vigevano.
Per anni considerato un alibi, oggi è sotto osservazione.
Il biglietto, datato 13 agosto 2007 alle 10:18, era stato consegnato solo un anno dopo il delitto. Un dettaglio che già allora aveva fatto discutere, ma che oggi assume un peso diverso.
Gli inquirenti sollevano dubbi su due aspetti:
- potrebbe non appartenere realmente a Sempio
- anche se fosse suo, non escluderebbe la presenza a Garlasco
Ed è qui che la ricostruzione cambia.
Il nuovo orario della morte cambia tutto
La consulenza della medico-legale Cristina Cattaneo ha spostato l’orario della morte tra le 10:30 e le 12, con maggiore probabilità tra le 11 e le 11:30.
Questo significa una cosa precisa: anche partendo da Vigevano alle 10:18, Andrea Sempio avrebbe avuto il tempo di raggiungere Garlasco.
Di conseguenza, lo scontrino perde la sua funzione difensiva.
Un dettaglio che emerge e che cambia completamente il peso di quell’alibi.
Le altre tracce: Dna, impronta 33 e telefonate
L’inchiesta non si basa solo su questo.
Gli investigatori stanno valutando:
- il Dna sotto le unghie della vittima
- l’impronta palmare numero 33 sulle scale
- le telefonate “mute” nei giorni precedenti
Elementi che, messi insieme, potrebbero ridisegnare la scena del crimine.
Un caso che si riapre davvero
Non è la prima volta che il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione, ma oggi c’è una differenza sostanziale: si stanno mettendo in discussione elementi che per anni erano stati considerati punti fermi.
Da una parte, un movente che potrebbe non reggere.
Dall’altra, un alibi che perde consistenza.
È proprio questo incrocio a rendere l’inchiesta così delicata.
E la sensazione è chiara: la verità, a distanza di anni, potrebbe essere ancora tutta da riscrivere.