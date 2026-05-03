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Savoia torna in Serie C, Emanuele Filiberto: ‘Lacrime di gioia’, Torre Annunziata esplode e sogna in grande

DiGiuseppe D'Alto

Pubblicato: 3 Mag, 2026 - ore: 19:32 #Emanuele Filiberto, #Savoia, #Savoia-Sancataldese, #Serie C
Lacrime di gioia per i calciatori del Savoia a fine partitaLacrime di gioia per i calciatori del Savoia a fine partita

Una promozione storica riaccende la città dopo anni di attesa

Il Savoia torna in Serie C dopo undici anni e lo fa al termine di un pomeriggio che Torre Annunziata difficilmente dimenticherà. La vittoria contro la Sancataldese al “Giraud” scatena una festa che va oltre il calcio: caroselli, famiglie in strada, bambini in festa. “Meglio dei mondiali”, dicono i più piccoli. È il segno di una rinascita che coinvolge un’intera città.

Il gol che sblocca il risultato al Giraud ed apre la festa del Savoia
Il gol che sblocca il risultato al Giraud ed apre la festa del Savoia

Una partita dominata: Muñoz accende il sogno

Al “Giraud” il Savoia 1908 entra in campo con personalità e fame. Fin dai primi minuti impone il proprio gioco, schiacciando la Sancataldese Calcio nella propria metà campo.

Dopo alcune occasioni, è la prodezza di Muñoz a cambiare tutto: una conclusione potente da fuori area che sblocca il match e fa esplodere lo stadio. Un gol che diventa simbolo della stagione.

Nella ripresa arriva il raddoppio con Umbaca, preciso all’angolino, e poi il tris firmato da Ledesma, con una deviazione che chiude definitivamente i conti. La Sancataldese prova a reagire e colpisce un palo con Russo, ma non basta.

Il risultato finale racconta una verità chiara: dominio totale.

Il Giraud in festa: “È una rinascita”

Al fischio finale il campo si trasforma in un abbraccio collettivo. Tifosi, giocatori e staff si ritrovano uniti in una celebrazione che va oltre il risultato sportivo.

Sugli spalti e nelle strade si respira qualcosa di diverso. “È una grande vittoria, è una rinascita”, raccontano i tifosi. Bambini e genitori festeggiano insieme, mentre la città si riempie di bandiere e cori.

Questo è l’elemento che emerge con forza: non è solo una promozione, ma un ritorno all’identità calcistica di Torre Annunziata.

La grande gioia dei calciatori del Savoia
La grande gioia dei calciatori del Savoia

Le parole di Emanuele Filiberto: “Solo lacrime”

Tra i protagonisti della serata anche Emanuele Filiberto di Savoia, che affida ai social un messaggio carico di emozione.

“Non ho parole. Solo lacrime. Lacrime di gioia pura, incontenibile”. Un passaggio che racconta meglio di qualsiasi analisi il peso di questo traguardo.

Il ringraziamento è per tutti: squadra, staff, mister Raimondo Catalano e soprattutto i tifosi, definiti “fedeli e appassionati”. Un legame che ha resistito negli anni più difficili.

Dall’altra parte la delusione della Sancataldese

Se per il Savoia 1908 è festa, per la Sancataldese Calcio è una serata amara. La sconfitta sancisce la retrocessione in Eccellenza al termine di una stagione complicata.

Nonostante la lotta e il tentativo di rientrare in partita, la squadra paga limiti evidenti e deve arrendersi in un clima difficile.

La squadra festeggia con i tifosi
La squadra festeggia con i tifosi

Non è solo una promozione: è il ritorno di una piazza

Il ritorno in Serie C del Savoia non è un episodio isolato. È il risultato di un percorso costruito nel tempo, fatto di sacrifici e continuità.

Non è il primo caso di squadre storiche che tornano tra i professionisti, ma qui c’è un dettaglio diverso: il coinvolgimento totale della città.

Torre Annunziata non festeggia solo una squadra. Festeggia una parte della propria identità ritrovata.

E ora, tra i tifosi, c’è già chi guarda oltre: la Serie B non è più solo un sogno lontano.

Caroselli e gioia irrefrenabile a Torre Annunziata per il ritorno del Savoia in serie C
Caroselli e gioia irrefrenabile a Torre Annunziata per il ritorno del Savoia in serie C
Delirio in città per il ritorno in serie C del Savoia
Delirio in città per il ritorno in serie C del Savoia

Di Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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